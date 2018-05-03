«Мне все равно, кто у тебя умер!»: маршрутчик отказался бесплатно везти сына погибшего воина (фото)

Происшествия

В Ровно водитель маршрутки отказался бесплатно везти 14-летнего сына погибшего воина Вячеслава Мирошника (на фото). Причем это произошло в третью годовщину гибели бойца. Об этом «ФАКТАМ» рассказала вдова героя АТО Любовь Шелкович:

«Мой сын Иван при входе в маршрутку показал водителю удостоверение погибшего отца. Однако маршрутчик заставил ребенка заплатить за проезд. Причем взял полную стоимость — как со взрослого, а не как со школьника. Хотя по закону родственники погибшего в АТО воина имеют право на бесплатный проезд. «Мне все равно, кто у тебя умер!» — сказал при этом водитель Ване.

Накануне как раз была третья годовщина смерти моего мужа. Ваня пришел домой и с обидой рассказывает, что с ним так поступили. Говорит, не захотел отстаивать свои права, как я его учила. «Наверное, водитель мало зарабатывает. А для меня это еще одна рана в душе», — сказал сын.

И это уже не первый раз такая ситуация. Однажды кондуктор в троллейбусе отказалась выдавать сыну билет по удостоверению погибшего бойца. При этом сказала: «Надо еще проверить, как он у тебя погиб».

И так относятся не только к моему сыну. Жены погибших участников АТО общаются между собой. Вдова Николая Карнаухова («ФАКТЫ» писали об этом бойце три года назад) рассказывала, что в городском транспорте часто обижают и ее детей.

* Любовь Шелкович с сыном Ваней

Я не хочу мести. Знаю, что были случаи, когда ветераны АТО выслеживали таких маршрутчиков и заставляли извиняться. Но я не хочу. Не хочу и чтобы его увольняли. Хотя с Ваней мы были на том автопредприятии. Мне просто хотелось посмотреть в глаза водителю. Нам показали всех водителей. Но сын его не узнал. Один из них был похож, однако Ваня говорит, что у этого голос добрее".

«Мама, не плачь, я вернусь весной. В окна птицей гляну твои. Приду на рассвете в сад и с росой, а может, дождем на порог упаду», — написал Вячеслав маме незадолго до своей смерти.

* На могиле Вячеслава Мирошника

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Вячеслав Мирошник был успешным предпринимателем в Ровно. На фронт ушел добровольцем, взяв свой микроавтобус, на котором перевозил раненых. Он действительно, как и обещал, вернулся домой весной. Перед этим прошел Дебальцевский котел. Был ранен. Но врачи не смогли спасти бойца. Вячеслав скончался в госпитале. У него осталось четверо сыновей.

Вячеслав Мирошник был посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как ветераны АТО проучили водителя маршрутки из Кропивницкого. Тот будто бы выбросил в окно удостоверение погибшего бойца.