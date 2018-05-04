Брачный аферист обманывал «временных жен» на десятки тысяч долларов (фото, видео)

Происшествия

В Киеве задержан брачный аферист (на фото), в прошлом году вышедший досрочно после отсидки за мошенничество, которым нанес миллионный ущерб многим жителям Волыни и других регионов. Как оказалось, он к тому же находится в международном розыске после бегства из тюрьмы в Молдове.

Задержали 32-летнего мошенника в ходе розыскных мероприятий после обращения в полицию одной из пострадавших. У нее и ее родственников он выманил около 60 тыс. долларов, обещая купить им за эти деньги итальянскую мебель и внедорожник по цене гораздо ниже рыночной.

Как рассказала «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации столичного главка полиции Оксана Блыщик, эта женщина далеко не единственная жертва мошенника. В настоящее время известно более чем о десяти потерпевших. Некоторые из них, кстати, отказались писать на него заявление. С другими сейчас работает следствие. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, пока неизвестен, но, предположительно, он составляет сотни тысяч долларов.

Во всех случаях мошенник действовал одинаково. Он размещал свою анкету на сайте знакомств. Представлялся обеспеченным бизнесменом, ищущим женщину для создания семьи. На встречи с претендентками приезжал на престижных иномарках, приглашал их в богатые апартаменты. Как оказалось впоследствии, жилье и автомобили он каждый раз арендовал на несколько дней.

Вычисляя женщин, у которых водились деньги, он в короткие сроки «влюблял» претенденток в себя. Вскоре начинал говорить о свадьбе и переезжал к ним жить. А попутно предлагал посодействовать в различных делах: приобретении имущества по низким ценам, решении проблем и так далее. Получив для этого кругленькую сумму, скрывался и сходился с новой жертвой. «Невест» он подыскивал не только в столице, но и в других регионах Украины.

Как оказалось, задержанный уже отсидел четыре года за подобные преступления. В 2013 году он всего за два месяца «работы» на Волыни провернул несколько афер, «добыв» около миллиона гривен. Тогда он, представляясь подполковником то полиции, то службы безопасности таможни, обещал людям приобретение дорогостоящих товаров по низким ценам. А двум девушкам пообещал жениться. Причем у одной взял деньги на лечение и последующие похороны якобы попавшей в ДТП матери. Последняя его жертва, родители которой уже купили кольца и заказали ресторан для свадьбы, забеременела от мошенника. Впрочем, заявления в ЗАГС они не подавали, ведь у жениха не было даже паспорта.

По данным источника «ФАКТОВ», в сентябре 2012 года 26-летний гражданин Молдовы Александр Бурлаку, отбывавший десятилетний срок за мошенничество в особо крупных размерах, сбежал из молдавской тюрьмы. За полсотни долларов контрабандисты переправили его по морю в Одесскую область. Там он изготовил водительское удостоверение на имя Александра Попова, а также удостоверение подполковника милиции и занялся очередным мошенничеством.

Обманув нескольких одесситов, он заработал «первоначальный капитал», после чего стал путешествовать на арендованных машинах по разным регионам Украины, зарабатывая на доверчивости наших граждан.

Так, остановившись «на постой» на несколько дней в одном из сел на Волыни, успел пообещать отремонтировать в селе дороги, жениться на дочери хозяина дома и снабдить сельских автолюбителей машинами. Одному посулил фуру за 280 тысяч гривен, другим — внедорожники. У всех взял задатки в несколько тысяч долларов и выдал расписки: «Я, подполковник Александр Попов, взял у гражданина (имярек) столько-то тысяч долларов».

А уже в октябре он снял для себя офис в Луцке. Причем нанятым для работы в конторе двум девушкам не заплатил ни копейки. Часть клиентов даже успела получить свои автомобили. В частности, одной из «невест» досталась «Тойота Прадо» за полцены. Как выяснилось впоследствии, все эти автомобили были арендованы и вскоре за ними явились настоящие владельцы.

Бурлаку бежал из Луцка, однако через некоторое время был задержан в другой области. Денег при себе у него не оказалось, но он обещал следователям вскоре вернуть всё пострадавшим. И, естественно, слово свое не сдержал. Найти добытые мошенничеством деньги правоохранителям не удалось. Бурлаку же получил восемь лет лишения свободы, но по каким-то причинам был выпущен по прошествии половины срока.

Александр Бурлаку

Почему сразу после освобождения он не был экстрадирован в Молдову, которая объявила его в международный розыск, следствию пока не известно. По данным источника «ФАКТОВ», правоохранительные органы Молдовы почему-то до сих пор не направили в Украину документы на его экстрадицию, хотя наше МВД сообщало им о задержании Бурлаку еще в 2013 году.

В настоящее время Александр Бурлаку подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах. Днепровский суд Киева арестовал его на два месяца. Следствие устанавливает всех его жертв. Правоохранители просят пострадавших от действий мошенника обращаться к ним по телефону (097)982−69−19 или 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе мошенники обманули пенсионеров почти на миллион гривен.

Фото и видео предоставлены отделом коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Киеве