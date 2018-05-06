В Москве госпитализирован близкий Путину олигарх

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Миллиардер, сенатор Сулейман Керимов госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Ранее он приехал в Москву с разрешения французского суда, поскольку обвиняется в не задекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский.

По словам начальника кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессора Александра Лищука, Керимов был доставлен в больницу около 21:00 с «нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой».

В реанимации ему оказали необходимую помощь — восстановили синусовый ритм. Сейчас состояние здоровья Керимова стабилизировалось, его выписывают под наблюдение врача. По словам Лищука, пациента предупредили о возможном повторении такой ситуации, в частности, из-за стресса.

Отметим, в ноябре прошлого года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Бизнесмен остается на свободе, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег. Однако Керимов периодически приезжает в Россию с разрешения французского суда.