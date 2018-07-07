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Неизвестные на авто с военными номерами совершили вооруженное ограбление на трассе Киев-Харьков
6 июня под вечер на автотрассе Киев-Харьков близ села Белоцерковка Великобагачанского района Полтавской области разыгрался целый детектив.
-- Случайным свидетелем этой истории, которая могла закончиться трагически, оказался мой друг Сергей, -- рассказал «ФАКТАМ» журналист «Дорожного контроля» Геннадий Фетисов. -- На его глазах серебристый «Мерседес» с тонированными стеклами и с черными военными номерами подрезал «Жигули», которые двигались в сторону Хорола. Из крутой иномарки вышло четыре или пять мужчин в камуфляжной форме и в масках, которые силой вытащили водителя и пассажиров «Жигулей», затолкав их в свой автомобиль.
После этого один из «захватчиков» сел в изъятую машину, и оба транспортных средства двинулись дальше. Километров через пять в безлюдном месте угонщики вместе с жертвами свернули в лесопосадку.
Прибыв по сообщению журналиста на место происшествия, стражи порядка прочесали лесополосу, в которой обнаружили лежащими трех мужчин с завязанными руками-ногами и заклеенными скотчем ртами.
«Со слов потерпевших, у них отобрали пристойную сумму денег в долларах, -- сообщил начальник отдела коммуникаций ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев. --Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших преступление».
Детали операции в полиции не разглашают.
Напомним, в Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”