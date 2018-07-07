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- 13:35 Граната с сыром: в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке
Граната с сыром: в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке (фото)
В Херсоне на автобусной остановке пассажиры обнаружили забытый кем-то бумажный пакет из супермаркета, в котором кроме продуктов, находилась осколочная боевая граната Ф-1 с запалом. Полицейские среагировали молниеносно и задержали «хозяина» взрывчатки.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, после идентификации опасного предмета было открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» (от 3 до 7 лет тюрьмы).
Полицейские рассказали, что для установления личности владельца пакета проверили каталог магазинов, торгующих сыром и вином, похожими на те, что нашли в пакете, и таки нашли нужную торговую точку. Во время беседы с его работниками те подтвердили, что сыр и вино у них поздно вечером купил мужчина с явными признаками опьянения. Камеры видеонаблюдения это все зафиксировали. За покупку он рассчитался банковской картой, где были указаны его имя и фамилия.
— Это 28-летний уроженец Алешковского района, долгое время проживает в Херсоне, — сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун. — Мужчина нам объяснил, что случайно забыл пакет с гранатой на лавочке, потому что был пьян. А боеприпас носил с собой для самозащиты.
Оперативные действия полиции на месте инцидента
В настоящее время полицейские устанавливают происхождение гранаты.
Напомним, на днях боевую гранату бросили в зал игровых автоматов в курортном Бердянске.
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