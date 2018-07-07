Граната с сыром: в Херсоне мужчина забыл взрывчатку на остановке (фото)

Происшествия

В Херсоне на автобусной остановке пассажиры обнаружили забытый кем-то бумажный пакет из супермаркета, в котором кроме продуктов, находилась осколочная боевая граната Ф-1 с запалом. Полицейские среагировали молниеносно и задержали «хозяина» взрывчатки.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Херсонской области, после идентификации опасного предмета было открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» (от 3 до 7 лет тюрьмы).

Полицейские рассказали, что для установления личности владельца пакета проверили каталог магазинов, торгующих сыром и вином, похожими на те, что нашли в пакете, и таки нашли нужную торговую точку. Во время беседы с его работниками те подтвердили, что сыр и вино у них поздно вечером купил мужчина с явными признаками опьянения. Камеры видеонаблюдения это все зафиксировали. За покупку он рассчитался банковской картой, где были указаны его имя и фамилия.

— Это 28-летний уроженец Алешковского района, долгое время проживает в Херсоне, — сообщил начальник Херсонского отдела полиции Александр Говорун. — Мужчина нам объяснил, что случайно забыл пакет с гранатой на лавочке, потому что был пьян. А боеприпас носил с собой для самозащиты.

Оперативные действия полиции на месте инцидента

В настоящее время полицейские устанавливают происхождение гранаты.

Напомним, на днях боевую гранату бросили в зал игровых автоматов в курортном Бердянске.