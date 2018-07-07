Впавшую в кому солистку группы «Фристайл» перевезли в частную клинику Киева

Шоу-бизнес

Вот уже больше месяца 55-летняя солистка популярной группы «Фристайл» из Полтавы Нина Кирсо — певица с уникальным голосом — после тяжелого инсульта находится в коматозном состоянии. В Полтавской областной клинической больнице в первые дни болезни артистке была проведена операция, благодаря чему удалось избежать усугубления ситуации. Сейчас Кирсо пребывает в коме первой степени, а не второй. При таком состоянии шансы на выздоровление гораздо больше.

Читайте также: Андрей Разин умоляет Ульяну Супрун спасти впавшую в кому солистку группы «Фристайл»

Длительное серьезное лечение и реабилитация требуют огромных финансовых затрат, поэтому коллеги Нины Кирсо организовывают благотворительный концертный тур по Украине, чтобы материально поддержать семью певицы. О своем участии в туре заявили Виталий и Светлана Белоножко, Ольга Сумская, Аурика Ротару, Алла Кудлай, Виталий Козловский, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Надежда Крутова-Шестак, Петр Черный, Дмитрий и Назарий Яремчуки. Кроме того, будут выступать участники «Фристайла» и коллектива «Дети «Фристайла».

Первый такой концерт состоится 18 августа в Житомире. В Киеве выступление состоится 21 октября, а в Полтаве -- 7 ноября.

Недавно Полтавский городской совет на поддержку семьи Нины Кирсо выделил 30 тысяч гривен.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что по настоянию родственников и коллег певицы ее перевезли в одну из столичных клиник. Близкие надеются, что там у Кирсо появится больше шансов на выздоровление.

Читайте также: Повторная операция солистке «Фристайла» Нине Кирсо не нужна, — медики

— Я не могу назвать клинику и врачей. Это закрытая информация, — сказал арт-директор «Фристайла» Игорь Лахин. — Необходимы большие средства на лечение. Помощь получаем от артистов, простых людей, но этого недостаточно.

Напомним, группа «Фристайл» была создана в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы ее фронтменом был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность. Группа «Фристайл» в 90-е годы пользовалась большой популярностью благодаря шлягерам «Ах, какая женщина», «Целуй меня горячей», «Больно мне, больно».