Известную блогершу изнасиловали на границе зоны отчуждения

Происшествия

В Киевской области задержан один из подозреваемых в изнасиловании и ограблении иностранной туристки. 24-летний безработный киевлянин утверждает, что совсем не собирался совершать преступление, но решил «воспользоваться моментом».

24-летняя девушка, пешком вышедшая 10 июля к КПП «Дитятки» на границе зоны отчуждения ЧАЭС, сообщила, что ее только что изнасиловали и ограбили двое мужчин, подвозивших путешественницу на «жигулях» к белорусской границе. По словам пострадавшей, она путешествовала автостопом. В нашей стране находилась несколько дней и собиралась перебраться в Беларусь, рассказал «ФАКТАМ» спикер главка полиции Киевской области Николай Жукович.

Водитель и пассажир «жигулей», которые она остановила на дороге в Киевской области, согласились подбросить ее до украинско-белорусской границы. Через полчаса, разговорившись с путешественницей, мужчины предложили ей нелегально посетить зону отчуждения, мимо которой как раз проезжали. Та согласилась. Около часа девушку водили лесными тропами, якобы обходя охрану зоны, после чего привязали ремнями к дереву, изнасиловали и, забрав мобильный и фотоаппарат, удрали.

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Жертве удалось развязаться и выйти на дорогу. Как оказалось, в зону отчуждения ее так не завели, а лишь водили рядом с ее границей. Девушка быстро дошла по дороге до КПП, где ей оказали помощь и вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщил источник «ФАКТОВ», пострадавшая туристка — известный блогер, гражданка одного из государств бывшего СССР. Путешествуя автостопом, она посетила более полусотни стран. О своих путешествиях девушка рассказывает в популярном блоге. Благодаря хорошей памяти, она смогла описать насильников и указать номер их автомобиля. Задержанный киевлянин во всем сознался. Он утверждает, что у него с товарищем не было планов насиловать и грабить пассажирку — такая мысль у них возникла спонтанно, и он «воспользовался моментом».

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Открыто уголовное производство по фактам насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом и грабежа, назначен ряд экспертиз. Правоохранители готовят подозрение задержанному и ходатайство об избрании ему меры пресечения. Личность второго насильника, также безработного ранее судимого молодого человека, установлена, но его пока не задержали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве задержан подозреваемый в серии изнасилований и разбоев.