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Украина

Киевляне видели в Днепре медуз: это норма или аномалия?

14:01 16 июля 2018   344
медузы
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Житель Оболонского района столицы Андрей Новосел заснял на видео и выложил на свою станицу в «Фейсбук» медузу, плававшую в Днепре в районе Киева.

Заведующий отделом фауны и систематики бесхребетных Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины профессор Виталий Анистратенко, к которому «ФАКТЫ» обратились за комментарием, заявил:

Это пресноводная медуза. Она — житель Днепра. Просто раньше мало кому попадалась на глаза. Нынешним летом сложились особенно благоприятные условия для значительного увеличения ее численности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Азовском море наблюдается небывалое нашествие медуз.

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