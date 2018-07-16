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Киевляне видели в Днепре медуз: это норма или аномалия?
Житель Оболонского района столицы Андрей Новосел заснял на видео и выложил на свою станицу в «Фейсбук» медузу, плававшую в Днепре в районе Киева.
Заведующий отделом фауны и систематики бесхребетных Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины профессор Виталий Анистратенко, к которому «ФАКТЫ» обратились за комментарием, заявил:
— Это пресноводная медуза. Она — житель Днепра. Просто раньше мало кому попадалась на глаза. Нынешним летом сложились особенно благоприятные условия для значительного увеличения ее численности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Азовском море наблюдается небывалое нашествие медуз.
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“ — Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда! ”