В РФ обнаружена бабушка-двойник Трампа (фото)

Мир

Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в группе «Ростов главный» в одной из социальных сетей.

Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной.

Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.