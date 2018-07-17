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В РФ обнаружена бабушка-двойник Трампа (фото)
Жители Ростова-на-Дону нашли двойника президента США Дональда Трампа. Фотографию бабушки, похожей на американского лидера, опубликовали в группе «Ростов главный» в одной из социальных сетей.
Находящуюся в автобусе женщину окрестили Трамповной.
Пользователи в шутку предположили, что «президент» едет на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и решил отказаться от лишнего пафоса. Другие посчитали, что в таком виде «Трамп» шифруется от ФСБ или пытается попасть на ЧМ-2018.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле текущего года испанская журналистка опубликовала у себя в Instagram фотографию жительницы муниципалитета Кабана-де-Бергантиньос в испанской Галисии Долорес Лейс Антело, которая была героиней репортажа о последствиях шторма. Зрители посчитали, что женщина поразительно похожа на Дональда Трампа.
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”