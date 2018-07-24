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Выпал с четвертого этажа: за жизнь украинского певца борются медики (фото)
В Одессе при неизвестных обстоятельств выпал с четвертого этажа певец Ярослав Глобин. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию городской клинической больницы № 1. По словам родственников, у него многочисленные переломы нижних конечностей, таза и ребер.
«Ярик упал с балкона четвертого этажа, — говорят близкие Глобина. — Как конкретно и что произошло, мы пока не знаем. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предпринимают все для спасения его жизни. Они говорят, что состояние Ярослава очень тяжелое…».
В полиции подтвердили инцидент с падением Глобина, сказав, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.
Родственники обращаются ко всем неравнодушным, кто имеет возможность помочь в приобретении медикаментов и необходимых препаратов для спасения Ярослава:
Карта Приватбанка: 5 168 742 212 145 605. Получатель — Глобин Сергей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Москве из окна квартиры на 19-м этаже выпала бывшая участница «Дома-2».
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“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”