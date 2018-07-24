Выпал с четвертого этажа: за жизнь украинского певца борются медики (фото)

Происшествия

В Одессе при неизвестных обстоятельств выпал с четвертого этажа певец Ярослав Глобин. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию городской клинической больницы № 1. По словам родственников, у него многочисленные переломы нижних конечностей, таза и ребер.

«Ярик упал с балкона четвертого этажа, — говорят близкие Глобина. — Как конкретно и что произошло, мы пока не знаем. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предпринимают все для спасения его жизни. Они говорят, что состояние Ярослава очень тяжелое…».

В полиции подтвердили инцидент с падением Глобина, сказав, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.

Родственники обращаются ко всем неравнодушным, кто имеет возможность помочь в приобретении медикаментов и необходимых препаратов для спасения Ярослава:

Карта Приватбанка: 5 168 742 212 145 605. Получатель — Глобин Сергей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Москве из окна квартиры на 19-м этаже выпала бывшая участница «Дома-2».