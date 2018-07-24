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В Черкассах водитель-лихач насмерть сбил семью полицейского (фото)
В Черкассах на пешеходном переходе были насмерть сбиты женщина с четырехлетним мальчиком. Как позже выяснилось, в аварии погибли жена и сын бывшего участника АТО, перешедшего на работу в полицию.
Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Черновола и Чайковского. Столкнулись три транспортных средства. По информации спикера патрульной полиции Черкасской области Зои Вовк, показания свидетелей отличаются, поэтому установить причину ДТП должны специалисты. На месте происшествия остались водитель автомобиля Fiat и нетрезвый пассажир автомобиля BMW. Еще один человек, находившийся в BMW, — возможно, водитель, — с места событий скрылся, сообщает ПроЧерк.
Как уточнила областная полиция, по состоянию на вечер 24 июля подозреваемый в совершении ДТП уже задержан. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса.
Напомним, похожее ДТП случилось 24 июля в Киеве: на Дорогожичах один из автомобилей выехал на перекресток на красный цвет, столкнулся с другими транспортными средствами и вылетел на тротуар. Один из пешеходов погиб, еще трое стоявших на тротуаре попали в больницу.
Фото provce.ck.ua, procherk.info
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