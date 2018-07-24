Смертельная авария на Дорогожичах в Киеве: свидетель рассказал жуткие подробности (фото)

Происшествия

В результате смертельного ДТП на столичных Дорогожичах, один человек погиб и еще трое пешеходов попали в больницу. Состояние некоторых пострадавших оценивается, как тяжелое. Об этом «ФАКТАМ» рассказала пресс-офицер полиции Шевченковского района Киева Анна Зубрева.

«Причины аварии устанавливаются. Есть версия, что один из автомобилей выехал на перекресток на красный цвет, поэтому и произошло столкновение. Машина вылетела на тротуар и сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался», — рассказала Зубрева.

Между тем в социальных сетях появился рассказ очевидца этой смертельной аварии. Киевлянин Виталий Мороз пишет, что он уже дал показания следователям. Сам он чудом избежал смерти:

«Сегодня мой день. Посчастливилось намного больше, чем мужчине и женщине, которые стояли рядом со мной. Возле метро «Дорогожичи» столкнулись два автомобиля на скорости 70−80 километров в час. Кто-то из них проехал на красный.

Я подходил к переходу на улице Телиги со стороны метро. Оставались последние секунды красного света, и я остановился на светофоре. Рядом со мной были мужчина и женщина. В этот момент сталкиваются два автомобиля. Один из них вылетает на пешеходную зону и врезается в мост. Это было как в кино. В нашу сторону летят обломки автомобиля и сама машина. Все происходит за 1−2 секунды, не успеваешь даже отвернуться.

Со мной все в порядке. Что-то ударило по ноге — только синяк. Женщина в 15 сантиметрах от меня падает. Что-то попало ей в голову. Я вижу, как начинает течь кровь из раны. В первые секунды — оцепенение. Потом сбегаются люди. Я прошу женщину не двигаться. Через пару минут кто-то подбегает с аптечкой, чтобы перевязать пострадавшей голову.

Вторую молодую женщину выбросило из окна автомобиля на дорогу. У нее рана на лице, но важные органы вроде бы в порядке. Ей тоже оказали помощь. Хуже всего пожилому мужчине около белого автомобиля. Спасут ли его? «Скорая» приехала минут через 15. Полиции на тот момент еще не было.

Уже позже, когда я давал показания как свидетель, мне показали видео с камеры наблюдения: пострадавший пожилой мужчина в момент аварии стоял возле светофора. Его снесло вылетевшим на тротуар автомобилем. Шансов выжить у мужчины не было".

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельной аварии неподалеку от Житомира, когда микроавтобус с пассажирами въехал в грузовик. Погибло десять человек, из которых один ребенок.