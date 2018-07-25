Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Приехала из России: вскрылась интересная деталь о погибшей под колесами Hummer девочке в Киеве

10:33 25 июля 2018   1809
ДТП в центре Киева
Екатерина КОПАНЕВА, «ФАКТЫ»

Из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что девочке, которую насмерть сбил джип Hummer на столичном бульваре Леси Украинки, было 10 лет. Она вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что водителем джипа оказался бизнесмен 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты,

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины