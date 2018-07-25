Приехала из России: вскрылась интересная деталь о погибшей под колесами Hummer девочке в Киеве

Происшествия

Из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что девочке, которую насмерть сбил джип Hummer на столичном бульваре Леси Украинки, было 10 лет. Она вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что водителем джипа оказался бизнесмен 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты,