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Приехала из России: вскрылась интересная деталь о погибшей под колесами Hummer девочке в Киеве
Из собственных источников «ФАКТАМ» стало известно, что девочке, которую насмерть сбил джип Hummer на столичном бульваре Леси Украинки, было 10 лет. Она вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что водителем джипа оказался бизнесмен 1995 года рождения. Он бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet, изготавливающей низкокалорийные десерты,
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”