Обманутый американец получит 9 миллионов долларов за измену жены

Мир

В американском штате Северная Каролина судья распорядился выплатить обманутому супругу 8,8 миллиона долларов. Причем деньги должен заплатить любовник неверной жены.

Иск в суд подал жертва супружеской неверности. Кит Кинг, владелец фирмы, организующей шоу с велосипедными трюками, утверждает, что интрижка жены нанесла ему серьезный материальный и моральный ущерб.

По версии Кинга, он очень любит Даниэллу. Они поженились в 2010 году. Вскоре у них родилась дочь. Киту казалось, что у него идеальный брак. Однако два года назад жена заявила, что больше не может с ним жить. Он предложил не разводиться в надежде, что все наладится. Но согласился какое-то время пожить раздельно.

Весной 2017 года Кинг стал подозревать, что у Даниэллы кто-то появился. Ему удалось заглянуть в ее смартфон. Он увидел, что жена часто разговаривает с одним из его подчиненных. Это был Франциско Уйзар III.

Кинг поговорил с мужчиной. Он попросил оставить Даниэллу в покое. Однако разговор не помог.

Кит был вынужден уволить Франциско, хотя тот был ценным работником. Кинг понес значительные убытки. Кроме того, он перенес посттравматическое стрессовое расстройство.

Даниэлла заявила на суде, что Франциско нельзя винить за разрушенный брак. Она подчеркнула, что ее сексуальные отношения с новым мужчиной начались уже после того, как она ушла от мужа. Кроме того, разрыв с Кингом произошел по ее личной инициативе.

Судья все же принял сторону обманутого мужа. Он обязал Франциско Уйзара III выплатить Киту Кингу 2,2 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный моральный и материальный ущерб, а также 6,6 миллиона долларов в качестве штрафа.

Адвокат Уйзара сообщил, что его клиент намерен подать апелляцию и обжаловать решения суда.