Умер народный художник Украины, которого называли современным Куинджи (фото)

Культура

28 июля в Полтаве на 77-м году жизни умер народный художник Украины Павел Волик, которого называли современным Куинджи.

Павел Волик был разносторонней творческой личностью. Выпускник Львовского института прикладного и декоративного искусства, он работал резчиком по дереву, занимался гравировкой по металлу, ткал ковры, создавал скульптуры, рисовал картины. В последние годы преподавал живопись в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка, был доцентом кафедры изобразительного искусства. Его имя внесено в Энциклопедию современной Украины.

*"Сонячний ранок", 2005, холст, масло, 90×90

Произведения Павла Волика, которые отличаются четкой композицией, сдержанностью цветовой гаммы, интерпретирующие народоведческую тематику, связанную с древними обычаями, народными песнями, казацкой историей, приобретали Министерство культуры Украины, Национальный союз художников, дирекция художественных выставок Украины, музеи Украины и зарубежья, частные коллекционеры США, Канады, Англии, Греции, Ямайки и многих других стран. Он воссоздавал в своих произведениях искусства образы казака Мамая, мыслителя Григория Сковороды, предводителя гайдамаков Максима Железняка, богини Берегини, волхвов, колядников… Излюбленными художественными композициями Павла Ивановича были полтавские пейзажи при солнечном либо лунном свете, украинские церкви, сельские хаты…

*"Козак Мамай", 1996, дерево, резьба, 100×90

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в возрасте 85 лет умер автор «Чонкина» Владимир Войнович.