Рассматривается как социальный лифт: названа причина массовой миграции молодежи из Украины

Общество

Демограф Элла Либанова утверждает, что решить проблему активной миграции украинцев за рубеж в поисках лучшей жизни, в частности, в Польшу, может повышение зарплаты до 70−75% от польского уровня

«Это, как говорят математики, — необходимое, но не достаточное условие. Бесспорно, что при существующем гигантском отставании уровня оплаты труда в Украине (средняя зарплата втрое ниже, например, польского аналога) и громадном спросе рынков труда восточноевропейских стран на украинскую рабочую силу (с ее достаточно высокой квалификацией, дисциплинированностью, неагрессивностью, отсутствием языковых барьеров), нечего и думать о заметном сокращении потока мигрантов», — заявила демограф в интервью «ФАКТАМ».

По ее словам, украинцы, как нация, отличаются высокой мобильностью и поэтому надеяться на то, что экономический рост и создание большого количества рабочих мест сами по себе изменят миграционные настроения, не стоит.

«Сейчас миграция слишком многими рассматривается как своеобразный социальный лифт, как возможность коренным образом изменить свою жизнь, а нацеленность на выезд из страны стала модой, своего рода признаком принадлежности к современному креативному классу», — заявила Элла Либанова и добавила, что результаты могут дать только комплексные усилия в экономике, образовании, формировании уважения к своей стране.

Материал о том, как молодежь уезжает из Украины в Польшу полностью читайте на сайте «ФАКТОВ» Будет только хуже: как Польша вымывает из Украины умную и образованную молодежь