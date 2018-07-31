Будет только хуже: как Польша вымывает из Украины умную и образованную молодежь

Украина

«ФАКТЫ» уже сообщали о пугающей тенденции с миграцией украинцев в Европу. Польша проводит активную миграционную политику, переманивая в свою страну молодых и образованных украинцев. Польские власти открыто говорят о том, что в 2030 году стране понадобится 4 миллиона рабочих рук. В 2017 году польские работодатели подали 1,7 миллиона заявлений о намерении трудоустроить граждан Украины. И уже сейчас, по оценкам правительства Польши, в их стране находится более двух миллионов украинцев.

Демографы бьют тревогу: население Украины и так ежегодно сокращается из-за высокой смертности и низкой рождаемости. А массовая миграция, по прогнозам экспертов, может привести к тому, что к середине столетия в Украине останется не более 35 миллионов человек.

Почему украинцы массово уезжают в Польшу, перевозят туда свои семьи и не собираются возвращаться? И к чему приведет такой отток молодых специалистов?

29-летний киевлянин Кирилл рассказал «ФАКТАМ», что живет в Польше уже два с половиной года.

- Уезжая, я даже не знал польского языка, — поделился он с изданием. — В Киеве у меня была своя автомастерская, но бизнес закрылся после того, как меня обокрали. В Польше устроился как наемный работник и сразу начал получать около тысячи долларов в месяц. В Украине о такой зарплате обычный сотрудник автомастерской не может даже мечтать.

По словам Кирилла, в агентства по трудоустройству он решил не обращаться, ему с работой помог брат, давно работавший во Вроцлаве.

Стоит отметить, что подобные агентства упрощают поиск работы для украинцев, поскольку занимаются оформлением всех документов. При этом поляк-работодатель платит процент от заработной платы украинца. Таким образом, поляк, который устроился на работу напрямую, имеет, например, 15 злотых в час, а украинец, приехавший через агентство — 12 злотых.

Впрочем, продолжает Кирилл, иногда украинец получает меньше поляка не из-за посредника. А только потому, что он украинец.

- Есть работодатели, которые пользуются украинцами как рабсилой, — говорит Кирилл. — Я знаю такие случаи. Хозяин одной фирмы на собеседовании сказал мне: если поляку за определенную работу он заплатит 100 злотых, то украинцу — не больше 80. И украинец все равно будет у него работать, потому что в любом случае получит больше, чем получил бы в Украине.

Генеральный директор одного из агентств по трудоустройству в Польше Катерина Кулинченко рассказала «ФАКТАМ», что количество желающих найти работу в Польше украинцев с каждым месяцем увеличивается.

- Многие сначала приезжают в Польшу по биометрическому паспорту, чтобы разведать обстановку, — говорит Кулинченко. — Если работа их устраивает, они получают полугодовое или годовое приглашение от нашей фирмы и оформляют рабочую визу. Если человек хорошо себя зарекомендовал и намерен дальше работать, агентство оформляет ему вид на жительство. В нашу фирму обращаются жители разных стран, но из опыта могу сказать, что при оформлении визы к украинцам отношение здесь наиболее лояльное. К ним меньше всего вопросов и, если соблюдена процедура подачи документов, не бывает отказов.

По словам Катерины, у них больше всего востребованы строительные вакансии.

- Разнорабочий, который не имеет специальности, здесь будет получать около 700 евро в месяц, — рассказала Кулинченко. — Учитывая то, что живет он бесплатно (мы обеспечиваем место в хостеле), это неплохой заработок. Многие едут работать кассирами, уборщиками, упаковщиками, продавцами. На той же уборке можно зарабатывать около 600 евро в месяц.

По словам аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, поляки поставили цель привлечь более квалифицированных работников — тех, кто в перспективе может осесть в стране. Для этого упростили процедуру выдачи рабочих виз, снизили цены на обучение в вузах и открыли пенсионную систему для иностранцев.

- Изменили подходы к выдаче рабочих виз, а также ввели формат «разрешения на работу» по типу S, который максимум в семидневный срок выдается местным органом самоуправления (старостой) по заявлению работодателя и работника, — сказал «ФАКТАМ» Тышкевич. — Теперь через заявление старосте можно получить право не только на сезонную работу на протяжении 9 месяцев в году, но и на работу до 6 месяцев в году по другим направлениям: речь идет об ученых, инженерах, IT-специалистах. Человеку дают возможность попробовать трудоустроится с надеждой, что он, в следующий свой приезд, останется на более долгий срок.

Упрощенный режим, по словам Тышкевича, действует только для пяти стран: Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и России.

- Еще один важный шаг для привлечения мигрантов — открытие Польской пенсионной системы для иностранцев, стимулирование пенсионных накоплений в Польше, — говорит Тышкевич. — Согласно данным за март 2018 года, уже не менее 346 тысяч украинцев делают там взносы в пенсионный фонд. Если человек 10 месяцев за год пребывает в стране, там идет его рабочий стаж, идут пенсионные накопления, он получает возможность обзавестись недвижимостью, его семья будет иметь те же права и он уже не вернется назад.

К 2030-му году количество вакансий, которые необходимы для развития польской экономики будет около 20 миллионов. На эти вакансии в их стране есть 16 миллионов человек. Поэтому они заинтересованы в привлечении мигрантов. Им необходимо как минимум 4 миллиона трудоспособного населения. И польское правительство не скрывает, что заинтересовано именно в украинцах.

Тышкевич приводит статистику: если до 2013 года в Польшу в основном ехали украинцы старше 45 лет, то средние показатели за 2014−2015 года совсем другие: 64,8% украинских мигрантов еще нет 36 лет. А 38,8% - молодежь до 25 лет.

- Меняется и характер занятости украинских мигрантов, — говорит аналитик. — Количество украинцев, занятых на сельскохозяйственных работах, уменьшается. Зато растет число инженеров, менеджеров, ученых. За 2017 год туда приехало около 600 украинских медиков и более 1500 IT-специалистов.

Некоторые гордятся тем, что «украинцы спасают» экономику соседней страны. Но не думают о том, к чему может привести такой ход событий. Сегодня в Украине единый социальный взнос, согласно данным Минсоцполитики, платят около 12−13 миллионов человек. У нас 11,9 миллионов пенсионеров. Около семи процентов трудоспособных граждан получают минимальную заработную плату, много тех, кто получает от 3500 до 7000 гривен в месяц. Получается, что на каждого трудоспособного работника приходится по одному пенсионеру. А в Польшу сейчас уезжают трудоспособные и квалифицированные специалисты, зарплата которых в Украине превышала бы средние показатели. Если они уедут, откуда возьмутся пенсии? Уже сейчас мы наблюдаем задержки пенсий. Дальше, если ничего не изменится, будет только хуже.

- Польша за последние семь лет увеличила количество приглашений на работу для украинцев более чем в 10 раз, со 160 тысяч в 2010 году до 1 миллиона 700 тысяч в 2017-ом, — сообщил «ФАКТАМ» президент всеукраинской ассоциации компаний во вопросам международного трудоустройства Василий Воскобойник. — Сами поляки считают, что трудовых мигрантов из Украины на их территории работает от 1 до 2 млн человек.

Однако, по данным, на которые ссылается Василий Воскобойник, процент украинцев, мечтающих остаться в Польше навсегда, не очень большой:

- Половина украинцев работает в Польше три месяца, каждый четвертый — до шести месяцев, 13% - от 6 до 12 месяцев, и только 2,8% - более года. Такие результаты социологического исследования, которое проводилось в Польше среди украинских трудовых мигрантов в начале 2018 года. Это же исследование показало, что только 1% украинцев задумывается о покупке жилья в Польше и 3% хотели бы в этой стране жить постоянно.



Как массовая миграция украинцев в Польшу скажется и уже сказалась на демографической ситуации в Украине, «ФАКТЫ» спросили у директора Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Эллы Либановой.

- По оценкам специалистов нашего Института, одновременно за рубежом работают 3 миллиона человек в среднегодовом исчислении, — сообщила «ФАКТАМ» Элла Либанова. — Конечно, летом в связи с сезонностью эта цифра значительно больше, зимой меньше. Играет роль то, что многие украинцы заняты на сезонных работах, в первую очередь, на уборке ягод, фруктов, овощей.

По словам Эллы Либановой, если до 2014 года украинцы в основном ехали на заработки в Россию, то теперь большинство едут в Европу.

- Если до 2014 года приблизительно половина ориентировалась исключительно на Россию, то сейчас доля этого контингента снизилась до четверти, — сказала Либанова «ФАКТАМ». — К сожалению, такая переориентация более сильно сказывается на демографических процессах в нашей стране. Связано это с разным характером миграций в европейские страны и в Россию. С последней Украина всегда имела классический циркулярный обмен: люди выезжали работать в течение нескольких месяцев (иногда недель), потом возвращались к своим семьям, какое-то время проводили на родине, при желании уезжали снова, но не теряли связь со своими родственниками, не старались «закрепиться» в России. Принципиально иной характер миграций в Европу: украинцы стремятся найти там долговременную работу и при малейшей возможности получить вид на жительство, часто «вывозят» семьи.

Отметим, что не смущает молодых украинцев и отсутствие собственного жилья в Польше. В 2017 году украинцы стали лидерами по покупке недвижимости в этой стране. По словам киевлянина Кирилла, сейчас большую часть затрат занимает оплата аренды квартиры, поскольку цены на продукты находятся примерно на одном уровне с украинскими. Он подчеркнул, что Польша предоставляет доступные кредиты (под 3% годовых) для иностранцев, которые имеют постоянную работу и стабильную заработную плату в этой стране.

- Еще один огромный плюс — возможность дешево путешествовать по Европе. Из Польши в разные страны летает огромное количество лоукостов, а цены на автобусные рейсы и вовсе копеечные, — говорит Кирилл.

По словам демографа Эллы Либановой, в такой ситуации Украине не избежать депопуляции населения.

- По моим личным оценкам, сейчас в Украине постоянно проживают 39−40 миллионов человек — это без учета населения Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. — говорит Либанова. — К сожалению, депопуляция практически неизбежна (единственная альтернатива связана с масштабной иммиграцией, но тогда речь будет идти о совершенно ином населении), поэтому, вероятно, к середине столетия численность населения Украины сократится до 35 миллионов человек. Но, к счастью, такие долговременные демографические прогнозы в большой мере играют роль прогнозов-предостережений — мы не знаем и не можем знать, например, каких успехов достигнет здравоохранение.

В то же время, замедлить миграцию может повышение зарплаты в Украине до 70−75% от польского уровня.

- Это, как говорят математики, — необходимое, но не достаточное условие, — говорит Элла Либанова. — Бесспорно, при существующем гигантском отставании уровня оплаты труда в Украине (средняя зарплата втрое ниже, например, польского аналога) и громадном спросе рынков труда восточноевропейских стран на украинскую рабочую силу (с ее достаточно высокой квалификацией, дисциплинированностью, неагрессивностью, отсутствием языковых барьеров), нечего и думать о заметном сокращении потока мигрантов.

Но хочу заметить, что экономические факторы всегда действуют в определенной ментальной среде: есть нации мобильные (например, из Польши, Чехии, Эстонии, Литвы при всех экономических успехах масса трудоспособных жителей уезжают работать и учиться в другие страны), а есть немобильные (скажем, венгры или болгары при весьма посредственных экономических достижениях не проявляют такой склонности). Украинцы, как свидетельствует не только современный опыт, но и их поведение во времена СССР, отличаются высокой мобильностью. Поэтому надеяться на то, что экономический рост и создание большого количества рабочих мест сами по себе изменят миграционные настроения, не стоит. Сейчас миграция слишком многими рассматривается как своеобразный социальный лифт, как возможность коренным образом изменить свою жизнь, а нацеленность на выезд из страны стала модой, своего рода признаком принадлежности к современному креативному классу. Поэтому результаты могут дать только комплексные усилия в экономике, образовании, формировании уважения к своей стране.

При любом развитии событий полностью остановить миграцию украинцев (как и всех остальных землян) невозможно: масштабные миграционные перемещения, переезды из одной страны в другую в течение жизни — это признаки глобализации, с которой едва ли есть смысл бороться.