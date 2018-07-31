Мать узника Кремля Кольченко рассказала о встрече с сыном

Украина

Лариса Кольченко, мать незаконно осужденного в России за якобы терроризм крымчанина Александра Кольченко, получила возможность встретится с сыном в колонии. В Челябинской области она провела три дня.

Как сообщает Радио Свобода, Лариса Кольченко сообщила, что сын выглядит плохо, но начал набирать вес после прекращения голодовки, которую он объявлял, поддержав акцию другого узника Кремля — Олега Сенцова. Крымский кинорежиссер голодает уже 79 дней.

«Он очень худой, бледный. Пыталась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что ему станет лучше», — сообщила мама политузника и добавила, что из-за нехватки информации Александр очень интересуется тем, что происходит в аннексирована Крыму и на материковой части Украины.

«О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию … Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста», — рассказала Лариса Кольченко.

По ее словам, к сыну осужденные относятся нормально, но бывают инциденты с администрацией. Она также уточнила, что к Александру Кольченко физическое насилие не применяется и добавила, что надеется только на обмен сына.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Челябинск (Россия) на встречу с сыном приехала мама узника Кремля Александра Кольченко Лариса Кольченко. Крымчанин, незаконно осужденный в РФ к 10 годам колонии, отбывает наказание в колонии N6 города Копейска (Челябинская область).