Украина

#FreeSentsov: акции в День рождения Олега Сенцова прошли в Киеве, Москве и Симферополе

В центре Москвы состоялась акция в поддержку узника Кремля Олега Сенцова. В день его рождения в столице России десяток активистов собрались с портретами политзаключенного на Страстном бульваре.

Как передает УНИАН, на майках участников акции написано: «#FreeSentsov», «С Днём рождения, Олег», «Свободу Сенцову», в руках они держат два воздушных шарика с цифрами 42.

Сообщается, что полиция, прибывшая на Страстной бульвар, сообщила, что проведение несанкционированных акций запрещено, однако ничего не предприняла.

Одна из участниц акции Виктория Ивлева призвала власти России отпустить всех украинских политзаключённых: «Вы позорите Россию. Наличие политзаключённых в 21 веке — это отвратительно. Такое происходит в самых страшных режимах, которые есть на планете. Мне не хочется, чтобы моя страна была в этом списке. Мне хотелось бы, чтобы свой следующий день рождения Сенцов встретил со своими детьми, снимая фильмы».

А в Симферополе на одиночный пикет вышла мать другого политузника — Александра Кольченко — Лариса Кольченко.

Об этом сообщила мать освобожденного узника Кремля Геннадия Афанасьева.

Масштабная акция в поддержку политзаключенного состоялась в Киеве. Сотни людей вышли на Майдан, а потом организовали шествие к посольствам стран-участниц Нормандской четверки, скандируя на разных языках: «Освободите Олега Сенцова!».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские тюремщики заявили об «удовлетворительном состоянии здоровья» Сенцова.