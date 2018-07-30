Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинскому узнику Кремля разрешили свидание с матерью

13:14 30 июля 2018   67
Узник Кремля Александр Кольченко
Инф. «ФАКТОВ»

В Челябинск (Россия) на встречу с сыном приехала мама узника Кремля Александра Кольченко Лариса Кольченко. Крымчанин, незаконно осужденный в РФ к 10 годам колонии, отбывает наказание в колонии N6 города Копейска (Челябинская область).

Как сообщает агентство «Интерфакс-Урал», в региональном общественном наблюдательном комитете (ОНК) заявили, что родственникам разрешили побыть вместе трое суток. «Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами», — заявили в ОНК и добавили: «Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах».

Также сообщается, что Александр Кольченко, прекративший голодовку, которую он объявил вслед за акцией протеста кинорежиссера Олега Сенцова (крымчанин отказывается от пищи уже 77 дней), набрал прежний вес — 64 килограмма.

В ОНК утверждают, что украинец просит предоставить ему возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении — его обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского было приостановлено из-за бумажной волокиты. «Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование», — заявляют в наблюдательных комиссиях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов, отбывающий незаконный срок в заполярной колонии «Белый медведь» в России, написал письмо Александру Кольченко, в котором призвал его «не париться» и есть за двоих".

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины