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Украинскому узнику Кремля разрешили свидание с матерью
В Челябинск (Россия) на встречу с сыном приехала мама узника Кремля Александра Кольченко Лариса Кольченко. Крымчанин, незаконно осужденный в РФ к 10 годам колонии, отбывает наказание в колонии N6 города Копейска (Челябинская область).
Как сообщает агентство «Интерфакс-Урал», в региональном общественном наблюдательном комитете (ОНК) заявили, что родственникам разрешили побыть вместе трое суток. «Для более комфортного пребывания им в гостинице исправительного учреждения выделили комнату со всеми удобствами», — заявили в ОНК и добавили: «Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах».
Также сообщается, что Александр Кольченко, прекративший голодовку, которую он объявил вслед за акцией протеста кинорежиссера Олега Сенцова (крымчанин отказывается от пищи уже 77 дней), набрал прежний вес — 64 килограмма.
В ОНК утверждают, что украинец просит предоставить ему возможность продолжать обучение в высшем учебном заведении — его обучение в Таврическом национальном университете имени В.И. Вернадского было приостановлено из-за бумажной волокиты. «Работать в колонии он не желает, поскольку, говорит, что много времени у него уходит на самообразование», — заявляют в наблюдательных комиссиях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Сенцов, отбывающий незаконный срок в заполярной колонии «Белый медведь» в России, написал письмо Александру Кольченко, в котором призвал его «не париться» и есть за двоих".
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