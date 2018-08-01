Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подполковник полиции устроила пьяное ДТП в Одессе: в сети показали фото и видео

12:09 1 августа 2018   599
дтп
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе следователь Нацполиции, будучи изрядно выпившей, врезалась в стоящую на обочине машину. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

По информации источников «ФАКТОВ», авария произошла в Киевском районе Одессы. Фигурантом этой истории, по словам собеседника издания, является следователь, подполковник полиции, которая является очень опытным сотрудником и длительное время работала ранее в милиции.

дтп

Официально в полиции «ФАКТАМ» уточнили, что по данном инциденту будет проведено служебное расследование.

В социальных сетях пишут, что речь идет о Наталье Марышевой. В ее крови якобы было обнаружено 2,23 промилле, при норме в не более 0,2 промилле для водителей.

дтп

Видео содержит нецензурную лексику

«ФАКТЫ» продолжают следить за этой резонансной историей.

Напомним, по Украине прокатилась череда страшных ДТП с большим количеством жертв. Зафиксированы случаи, когда пешеходов сбивали на переходе, а инспекторам приходилось проехаться на капоте. В ответ на массовое нарушение правил водителями с осени предполагается ввести новые способы отслеживания скоростного режима на дорогах.

Фото Діма Кравчук/Facebook

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины