Происшествия

Подполковник полиции устроила пьяное ДТП в Одессе: в сети показали фото и видео

В Одессе следователь Нацполиции, будучи изрядно выпившей, врезалась в стоящую на обочине машину. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

По информации источников «ФАКТОВ», авария произошла в Киевском районе Одессы. Фигурантом этой истории, по словам собеседника издания, является следователь, подполковник полиции, которая является очень опытным сотрудником и длительное время работала ранее в милиции.

Официально в полиции «ФАКТАМ» уточнили, что по данном инциденту будет проведено служебное расследование.

В социальных сетях пишут, что речь идет о Наталье Марышевой. В ее крови якобы было обнаружено 2,23 промилле, при норме в не более 0,2 промилле для водителей.

Видео содержит нецензурную лексику

«ФАКТЫ» продолжают следить за этой резонансной историей.

Напомним, по Украине прокатилась череда страшных ДТП с большим количеством жертв. Зафиксированы случаи, когда пешеходов сбивали на переходе, а инспекторам приходилось проехаться на капоте. В ответ на массовое нарушение правил водителями с осени предполагается ввести новые способы отслеживания скоростного режима на дорогах.

Фото Діма Кравчук/Facebook