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Подполковник полиции устроила пьяное ДТП в Одессе: в сети показали фото и видео
В Одессе следователь Нацполиции, будучи изрядно выпившей, врезалась в стоящую на обочине машину. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.
По информации источников «ФАКТОВ», авария произошла в Киевском районе Одессы. Фигурантом этой истории, по словам собеседника издания, является следователь, подполковник полиции, которая является очень опытным сотрудником и длительное время работала ранее в милиции.
Официально в полиции «ФАКТАМ» уточнили, что по данном инциденту будет проведено служебное расследование.
В социальных сетях пишут, что речь идет о Наталье Марышевой. В ее крови якобы было обнаружено 2,23 промилле, при норме в не более 0,2 промилле для водителей.
Видео содержит нецензурную лексику
«ФАКТЫ» продолжают следить за этой резонансной историей.
Напомним, по Украине прокатилась череда страшных ДТП с большим количеством жертв. Зафиксированы случаи, когда пешеходов сбивали на переходе, а инспекторам приходилось проехаться на капоте. В ответ на массовое нарушение правил водителями с осени предполагается ввести новые способы отслеживания скоростного режима на дорогах.
Фото Діма Кравчук/Facebook
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”