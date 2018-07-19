Вез инспектора на капоте: под Черновцами пытались остановить многотонный грузовик (видео 18+)

Происшествия

В интернете появилось видео, как на капоте грузовика едет мужчина в черной форме и пытается позвонить по телефону. По словам автора видео, это был инспектор Укртрансбезопасности, который вызывал патрульную полицию. В то же время водитель грузовика, несмотря на такого «пассажира», не сбавлял хода, а мчался в сторону Черновцов.

В патрульной полиции Черновицкой области «ФАКТАМ» подтвердили, что такой случай действительно произошел около полудня 18 июля.

Оказалось, что инспектор Укртрансбезопасности остановил грузовик для проведения контрольного взвешивания, чтобы проверить, не перегружен ли он (за перегрузку, из-за которой портится дорожное покрытие, водителям приходится платить немалые штрафы). Водитель отказался взвешивать автомобиль и попытался уехать. Инспектор стал перед грузовиком, преградив ему дорогу. Но многотонный автомобиль продолжил движение, взяв «пассажира» на капот.

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«В таком положении инспектор Укртрансбезопасности проехал практически километр до ближайшей АЗС, где грузовик остановился. Водитель попытался сбежать, но его задержали прибывшие на место вызова патрульные. В отношении нарушителя было составлено два админпротокола: за совершенное ДТП и за оставлении места автопроисшествия, которые будут переданы в суд для определения меры пресечения нарушителю», — сказали в патрульной полиции Буковины. При этом там не уточнили, написал ли инспектор, который отделался легким испугом, заявление на водителя грузовика.

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