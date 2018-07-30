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Контроль скорости не за горами: как не попасть под радар
Уже вскоре на украинских дорогах вновь могут появиться приборы, контролирующие скорость транспортных средств в режиме фотофиксации, в частности американские TruCam. Многие водители, узнав о грядущих изменениях, начали вспоминать, как обезопасить себя от этих радаров.
Самым дешевым способом «защиты» оказалась рамка на номерные знаки (бывает в виде пластиковой накладки или сеточки), которая не дает рассмотреть четко номерной знак уже с 10 метров. Но есть «нюанс»: по украинским законам, если номерной знак не виден с 20 метров, это считается нарушением и наказывается штрафом .
Поэтому большинство водителей предпочитают радар-детекторы (антирадары).
Представленные на украинском рынке радар-детекторы можно разделить на три группы, рассказал «ФАКТАМ» консультант одной из крупных автоторговых сетей Владимир Юхименко. Первая — это бюджетные антирадары стоимостью до 1 тысячи гривен. Вторая группа антирадаров — средний класс с ценовым диапазоном до 3,5 тысячи гривен. И третья группа — это радар-детекторы премиум-класса. Цена таких аппаратов стартует от 4 тысяч.
Подробно о плюсах и минусах антирадаров, на которые обращает внимание эксперт, а также о том, как можно обезопасить себя, используя вместо дорогостоящей аппаратуры свой смартфон, читайте в статье корреспондента «ФАКТОВ» «В Украине усилят контроль на дорогах: как избежать „встречи“ с полицейским радаром».
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