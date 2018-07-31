Стали известны подробности ДТП в Харькове, в котором погиб 10-летний мальчик (фото)

Происшествия

Как сообщают в полиции Харькова, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 10-летний ребенок. Сообщается, что мальчика сбили на «зебре».

По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 50-летней женщины. Подросток получил тяжелые травмы, медики не успели довезти его до больницы.

Тем временем на столичном проспекте Героев Днепра тоже произошло ДТП на пешеходном переходе. Как сообщает dtp.kiev.ua, девушка пересекала улицу по «зебре» на зеленый свет. Каким образом произошел наезд на пешехода, пока неизвестно. На месте работали патрульная полиция и скорая помощь. Информация о состоянии девушки уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители принудительно взяли образцы для экспертизы у 23-летнего Кирилла Островского, водителя Hummer, подозреваемого в ДТП в Киеве, в результате которого погибла 10-летняя девочка.