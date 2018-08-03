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В сети появилось фото военных, убивших сослуживца в части ВСУ
Боец батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко (позывной «Филин») опубликовал в сети фото сослуживцев, которые совершили убийство бойца на территории части.
Комментируя инцидент, он называет убийц подонками, которые оказались в подразделении случайно.
По его информации, они начали служить в батальоне чуть более месяца назад.
«Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем», — пообещал «Филин».
Как сообщали «ФАКТЫ», тело 23-летнего бойца 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Константина Козакова было обнаружено поздно вечером 30 июля в заброшенном коллекторе на территории части. Полиции потребовались сутки, чтобы вычислить и задержать убийц бойца. Задержанным военнослужащим объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Умышленное убийство». Если вина их будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.
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