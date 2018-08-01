Стали известны подробности убийства бойца батальона «Донбасс-Украина» на территории части (фото)

Происшествия

Полиции потребовались сутки, чтобы вычислить и задержать убийц 23-летнего бойца 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Константина Козакова, тело которого было обнаружено поздно вечером 30 июля в заброшенном коллекторе на территории части. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил начальник Харьковского областного главка Нацполиции Украины Олег Бех.

«В течении суток районная полиция провела комплекс оперативно-розыскных мероприятий и вышла на лиц, причастных к совершению тяжелого преступления. Это военнослужащие, которые служили вместе с погибшим молодым парнем. Оказалось, что около одиннадцати вечера 25 июля между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор. Оба задержанных признали свою вину», — написал начальник областной полиции.

В пресс-службе Харьковского областного главка Нацполиции Украины «ФАКТАМ» сообщили, что задержанным военнослужащим (одному из них 25 лет, а второму — 28) уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей УК «Умышленное убийство». Если вина их будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы. Также в полиции добавили, что в ближайшее время обоим подозреваемым изберут меру пресечения.

«Нелюди, зверски убившие Константина Козакова, будут строго и справедливо наказаны. Я не дам замять дело, да никто и не собирается этого делать. Наоборот, мы все сделали для того, чтобы убийц побыстрее нашли», — написал на своей страничке в Facebook командир 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко. Он пока не уточнил причин конфликта между военнослужащими, вследствие которого погиб молодой боец. По его словам, командование батальона назначило служебное расследование по факту ЧП.

В тот же день, когда стало известно об обнаружении тела бойца «Донбасс-Украина», в Бердянске был расстрелян ветеран АТО — известный активист Виталий Олешко с позывным «Сармат». В этом случае правоохранители также сработали оперативно и уже к вечеру задержали пятерых подозреваемых в этом дерзком преступлении. Среди них оказался уроженец Донецкой области, снайпер добровольческого подразделения МВД Украины «Торнадо» Артем Матюшин. Опознал его бывший первый замкомбата «Торнадо» Николай Цукур.

Фото из Facebook Вячеслава Власенко

Фото пресс-службы Харьковского областного главка Нацполиции Украины