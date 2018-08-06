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Британский кот получил посмертно награду за спасение своей хозяйки

Кот по кличке Тео из британского города Реддитч посмертно получил звание «Кот года» за спасение жизни своей хозяйки Шарлотт Диксон. Об этом сообщает Sky News.

По словам Диксон, однажды ночью она проснулась по причине плохого самочувствия.

Впоследствии женщина вновь решила вернуться ко сну, решив, что признаки недомогания пройдут ближе к утру. В этот момент восьмилетний Тео начал вести себя странно, не давая Диксон заснуть.

Сотрудники скорой помощи, которую она вызвала позднее, обнаружили у женщины признаки наличия тромба и заявили, что если бы она уснула, то, вероятно, скончалась бы.

При этом Диксон добавила, что ей понадобилось еще некоторое время для того, чтобы полностью восстановиться.

Тео умер за неделю до вручения награды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», слишком ласковый кот едва не сорвал напряженное интервью.