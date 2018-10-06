Здоровье

Почему после антибиотиков не нужно принимать лакто- и бифидобактерии

Смена режима питания, другой климат, стресс, диета могут нарушить микрофлору кишечника, и в животе начинается настоящая война. Многие сразу же принимают пробиотики, чтобы снять неприятные симптомы. Но израильские ученые из Института имени Вейцмана утверждают, что такие препараты не нужны даже после приема антибиотиков. По мнению специалистов, добавки, содержащие живые бактерии, оказывают либо слабый эффект на организм, либо вообще никакого.

Команда ученых в течение месяца давала добровольцам коктейль из 11 бактерий (включая лакто- и бифидобактерии). Затем у участников эксперимента под наркозом взяли пробы из различных участков желудка, толстого и тонкого кишечника. Оказалось, что полезные бактерии покинули организм либо сразу после приема пробиотиков, либо через короткое время. Эти результаты специалисты опубликовали в журнале Cell.

К тому же на стенках кишечника может жить триллион бактерий, и у каждого человека свой уникальный набор. Именно поэтому универсальные пробиотики не могут быть эффективными для всех, считает профессор Эран Элинава.

Исследователи также выясняли, как пробиотики влияют на организм после приема курса антибиотиков, которые, как известно, убивают как вредные, так и полезные бактерии. Оказалось, в таких случаях восстановление собственных здоровых бактерий может даже замедлиться.

Но в некоторых случаях пробиотики необходимы. Например, они защищают недоношенных детей от некротизирующего энтероколита.

У кишечника есть естественное свойство блокировать образование колоний бактерий, и нужно найти способ обойти это, считают ученые.

Напомним, ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Алла Голуб рассказала, что делать при пищевых отравлениях и как отличить опасную инфекцию от простуды.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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