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Здоровье

Неожиданный поворот: лечить кашель сиропами неэффективно

19:33 7 октября 2018   465
больной ребенок

Любой кашель — как сухой, так и влажный — после ОРВИ может длиться от трех до восьми недель, и лечить его не нужно, утверждают специалисты из университета Базеля (Швейцария). Люди тратят огромные суммы на сиропы, микстуры и другие безрецептурные препараты от кашля, но они оказываются неэффективными. Это подтвердили результаты исследований швейцарцев.

Одна группа кашляющих участников эксперимента получала лекарства, а вторая — плацебо. В результате ни одно из лекарств не ускорило выздоровление пациентов и не улучшило их состояние. Кашель у одних прошел через несколько недель, а у других — спустя пару месяцев, причем как в первой, так и во второй группе.

Примерно у 14 процентов пациентов лекарства вызвали головную боль, тошноту, боль в груди и усиление кашля.

Но ходить к врачу, который прослушает пациента, необходимо, чтобы не пропустить осложнения ОРВИ — бронхит или пневмонию.

Подготовила Мария ЗАВАДА

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