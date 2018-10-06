Танці з зірками: Наталья Могилевская возвращается в проект

Шоу-бизнес

Победительница прошлого сезона проекта «Танці з зірками» украинская исполнительница Наталья Могилевская снова выйдет на паркет шоу. Но в этот раз певица станет соведущей Юрия Горбунова.

В воскресенье, 7 октября, участники шоу снова будут удивлять зрителей своими танцевальными способностями. На этот раз выпуск будет проходить под темой «Вечер легенд», пишет издание «Без табу».

Кроме встречи участников на балконе Наталья Могилевская также планирует порадовать телезрителей своей песней. Какую именно композицию Наталья выберет для выступления на проекте, пока не раскрывается.

В седьмом эфире пары готовятся перевоплотиться в новые образы.

Так, Денис Беринчик и Екатерина Белявская станцуют пасадобль на украинский лад. Руслан Сеничкин и Яна Цибульская решили подготовить джаз, а Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева продемонстрируют танец Чарли Чаплина.

А вот Павел Вишняков и Юлия Сахневич решили удивить коллег, повторив на звездном паркете известный всей стране номер с героями фильма «Маска», который в свое время танцевали Влад Яма и Наталья Могилевская.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», холостяк Иракли Макацария ответил на слухи о романе с участницей «Танцiв з зiрками».

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