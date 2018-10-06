Мама одобрила: Полякова-младшая попала на обложку журнала

Шоу-бизнес

Похоже, певица и телезвезда Оля Полякова активно готовит себе наследницу в шоу-бизнесе. Пока что речь, конечно идет, не о сценических образах в стиле мамы, а лишь о показах одежды и съемках для журналов. Об этом пишет «Телекритика».

Так как 13-летняя Маша Полякова и вправду очень похожа на свою маму Олю, она с недавних пор Маша стала главным украшением и гордостью певицы на ее страницах в Instargam. Вместе мама и дочка занимаются фитнесом, гуляют по лесу, отдыхают в загородных домах и теперь появляются на обложках.

«Моя гордость, моя @mashapolyakova стала главной героиней октябрьского номера журнала для девочек „Юная леди“. Поздравляю тебя с первой „личной“ обложкой! Поддерживаю твои стремления и радуюсь твоим успехам, ты красавица»,— сообщила счастливая мама.

После выхода Маши Поляковой на обложке журнала «Юная леди» фанаты Оли Поляковой разделились на два лагеря.

Одни не могут нарадоваться расцветающей красоте Маши и пророчат ей не менее звездное будущее. Другие же озлобленно констатируют, что если бы не Оля, то Маша никогда бы не стала знаменитостью. Тем не менее, пост собрал уже более 40 тысяч лайков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», саму Олю Полякову отправили к пластическому хирургу.

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