Украина

Нападение на Михайлика: у полиции осталось три версии из пяти

У полиции Одессы осталось три основные версии нападения на активиста Олега Михайлика. Об этом Громадському сообщил глава одесского управления Национальной полиции Украины Дмитрий Головин. Он перечислил рассматриваемые следствием причины покушения:

общественная деятельность Михайлика;

деятельность активиста в связи со строительством ЖК «Золотой берег»;

конфликт предпринимателей и власти относительно земельного участка, который занимает один из рынков Одессы.

Головин также отметил, что арестованный на сегодня подозреваемый Торнике Нагладзе, имеющий первую группу инвалидности, и его сообщники были причастны к серии уголовных преступлений. Однако подробностей полицейский не обнародовал.

В настоящее время все подозреваемые в деле отказываются давать показания и сотрудничать со следствием. Их апелляционные жалобы на избрание меры пресечения суд будет рассматривать 8 октября.

Напомним, у адвоката Олега Михайлика, кроме версии о конфликте вокруг строительства ЖК «Золотой берег», есть также версия о мести активисту со стороны окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Сам активист считает нападение попыткой «запугать всех тех, кто может нанести максимальный урон репутации действующей центральной и городской власти».



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