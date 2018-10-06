- 12:22 Возле Ужгорода пронесся мощный торнадо: фото и видео стихии
- 11:48 В Крыму растет массовое недовольство российских военных: названа причина
- 11:46 Макгрегор устроил драку на взвешивании перед боем с Нурмагомедовым
- 11:23 Только одно условие: что может переломить кризис в отношениях Венгрии и Украины
- 10:54 Смерть Монтсеррат Кабалье: чем известна оперная дива
- 10:53 В популярном киевском кафе произошла стрельба: есть раненые
- 10:51 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи «Динамо» — «Олимпик» и «Шахтер» — «Заря»
- 10:26 В Украине сделали важное заявление о визах для россиян
- 10:09 Под дулом пистолета: футболиста «Наполи» ограбили после матча Лиги чемпионов
- 10:00 Умерла Монтсеррат Кабалье
Нападение на Михайлика: у полиции осталось три версии из пяти
У полиции Одессы осталось три основные версии нападения на активиста Олега Михайлика. Об этом Громадському сообщил глава одесского управления Национальной полиции Украины Дмитрий Головин. Он перечислил рассматриваемые следствием причины покушения:
- общественная деятельность Михайлика;
- деятельность активиста в связи со строительством ЖК «Золотой берег»;
- конфликт предпринимателей и власти относительно земельного участка, который занимает один из рынков Одессы.
Головин также отметил, что арестованный на сегодня подозреваемый Торнике Нагладзе, имеющий первую группу инвалидности, и его сообщники были причастны к серии уголовных преступлений. Однако подробностей полицейский не обнародовал.
В настоящее время все подозреваемые в деле отказываются давать показания и сотрудничать со следствием. Их апелляционные жалобы на избрание меры пресечения суд будет рассматривать 8 октября.
Напомним, у адвоката Олега Михайлика, кроме версии о конфликте вокруг строительства ЖК «Золотой берег», есть также версия о мести активисту со стороны окружения мэра Одессы Геннадия Труханова. Сам активист считает нападение попыткой «запугать всех тех, кто может нанести максимальный урон репутации действующей центральной и городской власти».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?