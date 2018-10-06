Украина

В Киеве частично ограничено движение по мосту Патона — в первой полосе в направление с левого на правый берег Днепра на первом участке проводится бетонирование монолитной железобетонной плиты прогонового строения. «Киевавтодор» запланировал здесь работы до 5.00 8 октября.

Вместе с тем работы продолжатся на втором участке — под прогоновым строением моста, поэтому ограничения в первой полосе на втором участке продлится. Дорожники просят водителей с пониманием отнестись к неудобствам.

Тем временем 7 октября (с 8.00 до 16.00) в связи с проведением марафона WizzAirKyivCityMarathon изменится работа общественного транспорта, сообщает «Киевпасстранс».С начала движение 6 октября и до 8.00 7 октября и с 16.00 до 21.00 7 октября (в период перекрытия Крещатика) автобусы№№ 24, 114 курсируют трассой выходного дня.

Участники спортивного забега будут двигаться по маршруту: через Майдан Незалежности, по улице Грушевского, по Петровской аллее, Парковой дороге, Аллее Героев Крут, улице Лаврской, бульвару Дружбы народов, мосту Патона, проспекту Соборности (до улицы Березняковской), мосту Патона, бульвару Дружбы народов, улицами Б. Васильковской, Крещатику, Владимирскому спуску, улице П. Сагайдачного, Контрактовой площади, улицам Константиновской, Фроловской, Хоревой, Константиновской, Верхнему Валу (до Набережно-Крещатикской), Нижнему Валу, улицам Волошской, Введенской, Константиновской, Нижнему Валу, Глыбочицкой, Глыбочицкому проезду, улицам Черновола, Златоустовской, Павловской, В. Винниченко, Обсерваторной, Сечевых Стрельцов, Б. Житомирской, Владимирской, Десятинной, через Михайловскую площадь, по улице Трехсвятительской, парк «Владимирская горка», бульвар Т. Шевченко, проспект Победы (до Воздухофлотского путепровода), проспект Победы, улицы Саксаганского, Льва Толстого, Жилянская, Б. Васильковская, Крещатик и Майдан Незалежности.

7 октября (08.00 до 15.00) в связи с пробегом спортсменов приостанавливается движение автобусов №№ 5, 24, 55, трамваев №№ 14, 15, 18 и меняется работа автобусов №№ 20, 51, 53, 62, 69, 72, 114, 115, 118, 119, троллейбусов №№ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19Д, 32, 33, 38, 40, 43, 50 и трамваев №№ 12, 16, 19.

Движение пассажирского транспорта организовано так:

автобус № 20 проследует от жилмассиваКорчеватое до ст. м. «Лыбидская»;

автобус№ 51 — от станции метро «Красный хутор» до проспекта Соборности (до улицы Сверстюка);

автобус № 115- от ж/д «Дарница» до просп. Соборности (до улицы Сверстюка);

автобус № 118 — от станции метро «Черниговская» до просп. Соборности (до улицы Сверстюка);

автобус № 53—от Рыбальскогоп-ва до ст. м «Тарасв Шевченко»;

автобус№ 62 — от Ботсада до станции метро «Арсенальная»;

автобус № 69- от улицы Литвиненко-Вольгемут до ж/д вокзала «Южный»;

автобус № 72- от проспекта Свободы до ст. м. «Тараса Шевченко»;

автобус № 114 — от улицы Милославской до ж/д станции «Зенит»;

автобус № 119- от улицы В. Касияна до Воздухофлотского путепровода;

троллейбус № 3 — от Железнодорожного массива до ж/д вокзала «Южный»;

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 19Д — соответственно от улиц Белицкой, Чернобыльской, Смилянской, площади Космонавтов, улицы Кадетский Гай до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы №№ 6, 16, 18, 19, 33 соотвественно от Минского массива, улиц Туполева, Сошенко, Ольжича до станции метро «Лукьяновская»;

троллейбус № 9- от международного аэропорта «Киев» до ж/д вокзала «Южный»;

троллейбус № 12- от станции метро «Васильковская» до станции «Лыбедская»;

троллейбус № 14- от Ботсада до станции метро «Дворец Спорта»;

троллейбус № 38- от станции метро «Выдубичи» до б-р, а Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

троллейбус № 40- от улицы Кадетский гай до Железнодорожного массива (улица Волгоградская);

троллейбус № 43- от Киберцентра до станции метро «Лыбедская»;

троллейбус № 50 — от улицы Милославской до Дарницкой площади;

трамваи №№ 12, 16, 19- следуют доПодольского ТРЭД соответственно от Пущи-Водицы, станции метро «Героев Днепра» и площади Т. Шевченко.

Напомним, со 2 октября (и ориентировочно до 7 октября) в связи с капитальным ремонтом части транспортной развязки в Святошинском районе была изменена схема движения автобусов №№ 9 и 90. А на станции метро «Арсенальная» с 9 октября приступают к ремонту эскалаторов (работы продлятся до января 2020 года).

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