Оккупированная Луганщина осталась без воды, света и мобильной связи

Украина

С субботы, 6 октября, на подконтрольной террористам «ЛНР» территории на сутки отключается электричество, полностью прекращается подача воды, останавливаются железнодорожные перевозки, а также прекращается работа большинства автозаправок. Мобильная связь будет работать с перебоями. Об этом в Facebook сообщает блогер Денис Казанский.

По его информации, оккупанты объясняют это «ремонтными работами», однако на самом деле свет в ОРДЛО отключают почти каждый день.

«Экономическая ситуация все хуже, и веерные отключения стали обычным явлением», — констатирует журналист.

Тем временем в той части Луганской области, где нет ЛНР, будет обычный выходной день.

«Зверства фашистов не знают границ, поэтому в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном в субботу у людей будут и вода, и свет, и интернет, и мобильная связь, и поезд придет на вокзал по расписанию», — иронизирует блогер.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие разногласия возникли в России относительно будущего «ДНР"-"ЛНР», и почему жители Донецка рассказывают о «чемоданном настроении» главарей боевиков.

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