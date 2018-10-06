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Оккупированная Луганщина осталась без воды, света и мобильной связи
С субботы, 6 октября, на подконтрольной террористам «ЛНР» территории на сутки отключается электричество, полностью прекращается подача воды, останавливаются железнодорожные перевозки, а также прекращается работа большинства автозаправок. Мобильная связь будет работать с перебоями. Об этом в Facebook сообщает блогер Денис Казанский.
По его информации, оккупанты объясняют это «ремонтными работами», однако на самом деле свет в ОРДЛО отключают почти каждый день.
«Экономическая ситуация все хуже, и веерные отключения стали обычным явлением», — констатирует журналист.
Тем временем в той части Луганской области, где нет ЛНР, будет обычный выходной день.
«Зверства фашистов не знают границ, поэтому в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном в субботу у людей будут и вода, и свет, и интернет, и мобильная связь, и поезд придет на вокзал по расписанию», — иронизирует блогер.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какие разногласия возникли в России относительно будущего «ДНР"-"ЛНР», и почему жители Донецка рассказывают о «чемоданном настроении» главарей боевиков.
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