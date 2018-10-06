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Опасное заболевание на Житомирщине: врачи сделали важное уточнение
Медики не подтвердили сибирскую язву у госпитализированной 35-летней жительницы села Белка на Житомирщине. Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.
Выводы были сделаны по итогам анализа проб из окружающей среды, а также клинического материала от пациентки.
«По результатам исследований лаборатории особо опасных инфекций областного лабораторного центра и референс лаборатории… результат исследований материала от больной самым современным методом полимеразно-цепочной реакции отрицательный.
Напомним, последний подтвержденный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Одесской области. В больницу попали пятеро человек, которые ели мясо больной коровы.
«ФАКТЫ» давали советы, как не заразиться опасным заболеванием.
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