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Здоровье

Опасное заболевание на Житомирщине: врачи сделали важное уточнение

14:38 6 октября 2018   581
Лабораторные исследования
Инф. «ФАКТОВ»

Медики не подтвердили сибирскую язву у госпитализированной 35-летней жительницы села Белка на Житомирщине. Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре.

Выводы были сделаны по итогам анализа проб из окружающей среды, а также клинического материала от пациентки.

«По результатам исследований лаборатории особо опасных инфекций областного лабораторного центра и референс лаборатории… результат исследований материала от больной самым современным методом полимеразно-цепочной реакции отрицательный. Т. е. диагноз сибирской язвы не подтвержден», — заявили в лаборатории.

Напомним, последний подтвержденный случай заболевания сибирской язвой был зафиксирован в Одесской области. В больницу попали пятеро человек, которые ели мясо больной коровы.

«ФАКТЫ» давали советы, как не заразиться опасным заболеванием.

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