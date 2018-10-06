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- 19:53 В Запорожской области преступники похитили и избили чиновника
В Запорожской области преступники похитили и избили чиновника
В Запорожской области преступники похитили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского и избили. Об этом написал в Facebook запорожский губернатор Константин Брыль.
«Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащий, который пытался препятствовать противозаконным действиям, был избит. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто», — сообщил он.
По его словам, видео этих событий попало к нему анонимно.
«Я сразу обратился к председателю Нацполиции в Запорожской области, а также прокурору региона. Также буду держать это дело на личном контроле», — добавил Брыль.
Губернатор отметил, что накануне выборов в Запорожской области «наиболее активно к власти начали стремиться откровенные преступники».
Как писали «ФАКТЫ», ранее депутату одного из поселковых советов Житомирской области прокуратура объявила о подозрении в похищении человека и вымогательстве 1 млн гривен.
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