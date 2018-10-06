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«Реал» впервые за 33 года не забил в четырех матчах подряд (видео)
Действующего триумфатора Лиги чемпионов мадридский «Реал» продолжает лихорадить. В поединке 8-го тура чемпионата Испании команда Хулена Лопетеги проиграла на поле «Алавеса» (0:1), пропустив решающий мяч на 95-й минуте. Без Зинедина Зидана на тренерской скамье и Криштиану Роналду на поле пока получается не очень.
Таким образом, безголевая серия одного из самых титулованных клубов в истории мирового футбола достигла четырех поединков (при трех поражениях!). Ранее «Реал» уступил «Севилье» (0:3) и ЦСКА в Лиге чемпионов (0:1), а также сыграл вничью с «Атлетико» (0:0). Подобные «сухие» серии с Королевским клубом случались только дважды в истории — в 1982-м и 1985 годах.
Впрочем, несмотря на поражение, «Реал» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании (у «Барселоны» тоже 14 очков, но есть одна игра в запасе). Следующий поединок мадридцы проведут 20 октября в рамках Примеры с «Леванте» на своем поле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» в Лиге чемпионов сенсационно проиграл в Москве ЦСКА.
Фото Twitter ФК «Реал»
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