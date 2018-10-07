Под Киевом произошло смертельное ДТП с мотоциклом: опубликованы фото

Происшествия

В В ночь на воскресенье, 7 октября, на Одесской трассе возле поворота на село Круглик произошла дорожная трагедия с мотоциклом.

По предварительным данным, мотоцикл Yamaha, ехавший в сторону Киева, налетел на препятствие на опасном повороте, где идут ремонтные работы. Потеряв водителя и пассажира, мотоцикл проехал еще около 400 метров.

К сожалению, 32-летний мотоциклист от полученных травм погиб на месте. Девушка-пассажир госпитализирована в тяжелом состоянии. Вероятнее всего, водитель не заметил препятствие из-за ограниченной видимости. Еще одной из причин этой трагедии можно также считать превышение скорости. Начато расследование.

Как сообщали «ФАКТЫ», этой же ночью в Киеве произошло еще одно жуткое ДТП: пьяный водитель такси Uber влетел в столб, пассажир получил тяжелые травмы.



Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

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