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Под Киевом произошло смертельное ДТП с мотоциклом: опубликованы фото
В В ночь на воскресенье, 7 октября, на Одесской трассе возле поворота на село Круглик произошла дорожная трагедия с мотоциклом.
По предварительным данным, мотоцикл Yamaha, ехавший в сторону Киева, налетел на препятствие на опасном повороте, где идут ремонтные работы. Потеряв водителя и пассажира, мотоцикл проехал еще около 400 метров.
К сожалению, 32-летний мотоциклист от полученных травм погиб на месте. Девушка-пассажир госпитализирована в тяжелом состоянии. Вероятнее всего, водитель не заметил препятствие из-за ограниченной видимости. Еще одной из причин этой трагедии можно также считать превышение скорости. Начато расследование.
Как сообщали «ФАКТЫ», этой же ночью в Киеве произошло еще одно жуткое ДТП: пьяный водитель такси Uber влетел в столб, пассажир получил тяжелые травмы.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»
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