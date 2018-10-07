В Киеве пьяный водитель такси Uber устроил жуткую аварию: подробности и фото

Происшествия

В ночь на 7 октября около 3:40 в Киеве произошло ДТП. На пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

По словам свидетелей ДТП, Skoda на большой скорости двигалась от Дарницкой площади в сторону метро «Черниговская». Рядом не было других автомобилей, но, по неизвестным причинам, такси протаранило ограждение и на полном ходу врезалось в столб, сообщает Информатор.

От удара с фонарного столба попадали плафоны и лампы, а «внутренности» автомобиля, включая двигатель, разбросало вокруг. Основной удар пришелся на сторону, где находился пассажир. По всей видимости, он не был пристегнут, так как не сработала подушка безопасности. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.

Водитель такси находился в сознании. У патрульных были серьезные основания полагать, что он находился в нетрезвом состоянии. Точные причины аварии должно установить следствие. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа.

Как писали «ФАКТЫ», 6 октября в Киеве произошло ДТП с участием полицейских. Авария случилась в ночь на субботу на Большой Окружной дороге. По предварительным данным, вины правоохранителей в случившемся нет: на патрулировавшую улицы машину налетел лихач.

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