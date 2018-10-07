Ночная стрельба в Одессе: обнародованы новые подробности

Происшествия

Во Всеукраинском объединении «Автомайдан» опровергли информацию о том, что человек, на которого 6 октября было совершено нападение в Одессе, был активистом одесского «Автомайдана».

Как написали в сообществе организации в Facebook, на самом деле этот человек является приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации еще в 2016 году и внесен в опубликованный на официальном сайте Black List, в частности, из-за желания превратить общественную организацию фактически на бандитскую группировку.

«Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, которые не имеют ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине. Этот случай никак нельзя называть „нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием“», — отметили в организации.

По информации «Автомайдана», нападение произошло из-за конфликта, связанного с «крышеванием» работы игровых автоматов.

Между тем всплыли новые подробности стрельбы. Как сообщает в соцсети пользователь под ником Andre Land, случившемуся предшествовала встреча соратников Евгения Резвушкина с представителями киевской организации «САМ» («Самостійна активна молодь»). «Они делили игровой зал на Люстдорфской дороге, поссорились, — пишет пользователь. — Один из „автомайдановцев“ (речь идет не об официальном отделении „Автомайдана“ в Одессе, а об организации Резвушкина со схожим названием „Автомайдан Одесса“. — Авт.), Иванов, вел себя наиболее агрессивно и обматерил гостей, после чего уехал. Те догнали его „Додж“ и пальнули из ИЖ-27 мелкой дробью по задним фарам. Зацепили и самого водителя, но ранение легкое. Упомянутые киевляне — те самые вооруженные мужчины, которых полицейские задержали несколько дней назад в одесском хостеле и после проверки отпустили, убедившись, что оружие зарегистрировано, после разъяснительной беседы».

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 6 октября на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники расстреляли автомобиль во время остановки на светофоре. К авто подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов и с места происшествия скрылись.

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