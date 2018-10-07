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Обнародованы новые данные о наемниках ЧВК "Вагнер"
Служба безопасности Украины обнародовала имена еще 206 членов российской частной военной компании «Вагнер», которые воевали в Сирии. Список боевиков опубликован на сайте СБУ.
Также в списке есть 8 наемников, которые погибли или умерли от ранений. Почти все погибшие в 2014—2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований. Таким образом, по данным СБУ, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников «Вагнера» в результате боевого столкновения в Сирии 7 февраля 2018 года уже составляет 58 человек.
Также в ведомстве опубликовали дополнительную информацию о еще одном иностранце в составе ЧВК «Вагнер» — гражданина Республики Узбекистан Дилшода Мамаджанова. Он получил тяжелое ранение, а затем его российским военным самолетом вывезли из Сирии в Россию. Копия всех страниц паспорта Мамаджанова свидетельствует о его отправке в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента «Вагнера» 30 августа 2017 года.
Как писали «ФАКТЫ», в сентябре 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала на своем сайте очередной список имен и фотографий боевиков ЧВК «Вагнер». Также ранее были обнародованы новые имена российских военнослужащих, принимавших участие в незаконном захвате Крыма.
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