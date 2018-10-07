В центре Одессы — новая стрельба: все подробности

Происшествия

В центре Одессы произошла новая стрельба.

«Сообщение о происшествии поступило около 12.45. По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер. Мужчина получил ранение, он госпитализирован», — сказали в главке Нацполиции.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как стало известно «ФАКТАМ», стреляли в молодого человека, на пересечении улиц Канатная и Семинарская. Со слов очевидцев, парень менял небольшую долларовую сумму и, когда отошел от обменника, его догнали на «Мерседесе». Вышли, преградили путь, сбили с ног. Он попытался убежать, выстрелили в ногу, забрали рюкзак и скрылись на том же «Мерседесе».

В последнее время выстрелы по «живым мишеням», взрывы и бандитские нападения стали, похоже, нормой жизни. Горожане встревожены сложившейся ситуацией, однако с неизменным чувством юмора замечают: «Это, как в «Белом солнце пустыни»: «Стреляли».

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 7 октября на Люстдорфской дороге в Одессе злоумышленники расстреляли автомобиль во время остановки на светофоре. К авто подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов и с места происшествия скрылись.

Как стало известно, машина принадлежала одному из бывших членов движения «Автомайдан».

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