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Происшествия

В Киеве на известного волонтера напали из-за украинского языка

16:55 7 октября 2018   1178
мария берлинская
Инф. «ФАКТОВ»

Известная участница АТО и волонтер, специалист по аэроразведке Мария Берлинская столкнулась с бытовым хамством в транспорте из-за украинского языка. В Соломенском районе Киева в троллейбусе № 3 при молчаливом бездействии пассажиров женщину обозвали «бендеровкой» и пытались применить силу.

Подробностями неприятного инцидента Берлинская поделилась на своей странице в Facebook. По словам волонтера, пьяный пассажир прицепился к ней, услышав украинскую речь. После мата и хамских высказываний в адрес Берлинской мужчина попытался выбить у нее из рук телефон, а потом — ударить по лицу.

скрин

Унять грубияна удалось только на остановке с помощью юноши в камуфляже. Нахальный гражданин сбежал, но Берлинская успела его сфотографировать.

грубиян

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Берлинская рассказала, как в 2014 году оставила магистратуру Киево-Могилянской академии и ушла на фронт специалистом по аэроразведке. Боевые задачи вчерашняя студентка выполняла в составе батальона «Айдар» в Луганской области.

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