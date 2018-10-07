Скандал под Полтавой: конвоир за побег особо опасного преступника отделался штрафом

Происшествия

В Полтавской области завершился суд над бывшим начальником конвоя, устроившим побег особо опасного преступника. Миргородский горрайонный суд признал виновным экс-конвоира Николая Горобца, но за свой проступок подсудимый отделался штрафом в 25,5 тысячи гривен. Столь мягкое наказание бывший начальник конвоя получил, поскольку признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Также суд запретил бывшему правоохранителю работать в органах на протяжении двух лет. Тысячу гривен, которые начальник конвоя получил от преступника, были изъяты в доход государства.

Напомним, 27 июня из здания Миргородского горрайонного суда удалось сбежать 40-летнему особо опасному преступнику Виталию Суржану, ранее судимому за бандитизм и кражу автомобиля. В суде в тот день рассматривалось уголовное производство против Суржана и его четырех подельников за бандитизм и ряд разбойных нападений на территории Полтавской и Кировоградской областей.

Следствием установлено, что во время перерыва в заседании суда Суржан предложил начальнику конвоя 1000 гривен за возможность побыть наедине со своей 32-летней сожительницей Марией Запорожец. Горобец взял деньги в обмен на тайное свидание, проводил подсудимого к запасному выходу и снял с подконвойного наручники. Во время свидания возлюбленная главаря банды смогла передать ему пистолет. Воспользовавшись ситуацией, Суржан и Запорожец вышли из здания суда, сели в поджидавшую их «Ауди» и скрылись в неизвестном направлении. Охрана суда стреляла в машину беглецов, но безуспешно. Спустя несколько часов брошенная иномарка обнаружилась на одной из полевых дорог Миргородщины.

В течение трех дней после дерзкого побега в области действовал план «Сирена». Первым задержали начальника конвоя, после него — скрывавшуюся в Полтаве Запорожец, а затем — водителя иномарки (он почти добрался до Харькова). Сам Суржан «засветился» в Киеве, где прятался у своего знакомого с криминальным прошлым и маскировался под военного, когда выходил на улицу.

Все задержанные были взяты под стражу. Горобцу суд назначил залог в 141 тысячу гривен и после внесения нужной суммы экс-начальник конвоя вышел из изолятора временного содержания. Суд признал экс-конвоира виновным в получении неправомерного вознаграждения с использованием служебного положения. Максимальное наказание по этим статьям предполагает четыре года лишения свободы. Суржан и его подельники еще ждут приговоров.

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