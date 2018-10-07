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Пытался «проскочить» на красный: на Борщаговке в Киеве Opel врезался в Mercedes с детьми
В воскресенье, 7 октября, на столичном бульваре Ромена Роллана произошло ДТП с участием двух автомобилей — Opel Vectra и Mercedes A-class. Водителя Opel госпитализировали, пишет «Информатор».
Mercedes двигался по улице Тулузы, в салоне находилась семья с двумя маленькими детьми. Водитель Opel ехал по Роллана и попытался проскочить на красный свет, но неудачно. Обе машины сильно повреждены. Водитель Opel получил травму головы, его госпитализировала карета скорой помощи, которая сразу прибыла на место происшествия. Водитель Mercedes и его семья не пострадали, все были пристегнуты ремнями безопасности.
На месте ДТП работает патрульная полиция и оперативно-следственная служба. Подробности аварии выясняются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пьяный водитель такси Uber устроил жуткую аварию: в ночь на 7 октября на пересечении проспекта Гагарина и бульвара Верховного Совета такси Skoda вылетела с дороги и врезалась в опору освещения. Парня в тяжелом состоянии забрали в реанимацию.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.