Автомобиль Ани Лорак попал в ДТП, погиб 31-летний мужчина (видео)

Мир

В Татарстане (РФ) в результате ДТП с грузовиком «Камаз», в котором предположительно была команда украинской певицы Ани Лорак, погиб водитель легкового автомобиля Toyota.

ДТП произошло 5 октября, но лишь сейчас в Комсомольской правде появились подробности аварии.

Согласно информации, 31-летний водитель за рулем автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения. По предварительным данным, мужчина хотел перестроиться, но не увидел грузовик, который перевозил концертное оборудование певицы. В результате произошло столкновение лоб в лоб.

«К приезду медиков и сотрудников ГИБДД водитель уже не подавал признаков жизни. Спасатели помогли извлечь тело из искореженного автомобиля. Вся сила удара с „КАМАЗом“ пришлась на водительское место. Сейчас выясняются обстоятельства аварии»,— отметили в сообщении.

Согласно информации российских СМИ, в Татарстане Ани Лорак вместе с Филипом Киркоровым выступала на VIP-свадьбе.

Певица пока никак не комментировала данное ДТП.

Напомним, что Лорак сама несколько раз попадала в серьезные аварии и была на волосок от смерти. По ее словам, весной, когда она отправилась в Грецию на съемки клипа «Сумасшедшая», одна из сцен включала проезд на кабриолете красного цвета по извилистой дороге. В какой-то момент машина перегрелась на 40-градусной жаре и у нее отказал тормоз, при этом она двигалась по горному серпантину с приличной скоростью. Лорак тогда не на шутку испугалась, но водителю удалось справиться с управлением и оставить авто.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу. Об этом сообщили источники у киевских нотариусов, в распоряжении которых оказались некоторые документы о разводе пары.

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