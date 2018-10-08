После распада России: Тука рассказал, когда Украина потребует от РФ возмещения убытков

Украина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука уверен, что у нашей страны обязательно появится возможность потребовать от России возмещения ущерба за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Об этом он написал во время чата на «Главреде».

«Верю, что мы (когда я говорю „мы“, имею в виду Украину и наших союзников) в конце концов добьемся этого возмещения. Понимаю, что сейчас часть читателей обвинит меня в заоблачных мечтах. Но я прекрасно помню девяностые годы, когда Россия трещала по швам, и тогда исключительно с помощью Соединенных Штатов, которые наводнили Россию наличным долларом и „окорочками Буша“, Ельцину удалось удержать угрозу ядерного и химического оружия, угрозу, которая тогда расползалась. Этого и боялись, в первую очередь, США. Россию удалось тогда удержать в виде единого государства», — полагает чиновник.

Также замминистра призвал западных союзников подумать о том, как сохранить контроль над ядерным и химическим оружием РФ после ее распада.

По его словам, он очень хотел бы, чтобы «империя» прекратила свое существование, но не при помощи атомной войны или уничтожения всех россиян бактериологическим оружием. Единственным выходом, по мнению Туки, может быть разделение РФ на несколько составляющих.

«Я только хочу, чтобы это образование прекратило существовать в качестве государства и разбилось на несколько составляющих. И когда этот процесс начнет происходить (а я в это верю), тогда и можно будет вести речь о возмещении убытков, причиненных Украине. До этого момента, я боюсь, пророссийское лобби в Европе будет оказывать истерическое сопротивление привлечению России к ответственности»,— уверен Тука.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Георгий Тука заявил о том, что замалчивание ситуации с массовой выдачей жителям Закарпатья паспортов Венгрии приведет лишь к ухудшению ситуации. Венгерским властям, которые фактически начали шантажировать Украину, необходимо адекватно ответить.

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