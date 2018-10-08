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Гаага неизбежна: Илларионов объяснил, почему Путин окажется на скамье подсудимых
Спасти от скамьи подсудимых президента России Владимира Путина может только смерть. Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» высказал бывший советник главы Кремля Андрей Илларионов.
«Конечно, вся эта история не будет длиться вечно. Что касается скамьи подсудимых, то некоторые до нее не доживают»,— считает он.
Поводом для такого бесславного «завершения карьеры» российского президента, по мнению Илларионова, является то, что с точки зрения международного права все действия Путина «абсолютно неприемлемыми».
Он замечает, что на Западе произошли изменения даже среди тех людей, которых раньше можно было отнести к категории «Путин ферштейн».
«Если раньше они пытались найти какие-то вещи для оправдания России, то сейчас для них психологически невозможно становиться на его защиту. Также невозможно и неприемлемо снятие санкций против России»,— убежден он.
Илларионов считает, что на Западе сейчас уже ни у кого не возникает сомнений в том, что нынешний российский режим является, по сути, криминальным.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный российский адвокат Марк Фейгин полагает, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину.
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