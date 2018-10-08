Нибиру взорвана — запущен процесс ликвидации Солнечной системы (видео)

Наука и технологии

После того как в ночь на 1 октября в одном из российских регионов ночное небо пронзила яркая вспышка, большинство уфологов ждали комментариев от ученых о том, что на самом деле произошло. Однако комментариев не последовало до сих порт, пишет TOP-ньюз.

В то же время в сети начали появляться различные версии, построенные на догадках и сопоставлении фактов. Самая популярная версия — Юпитер взорвал смертоносную Нибиру.

Гравитационной мощи газового гиганта хватило бы для того, чтобы скорректировать апокалиптическую траекторию полета «Звезды смерти», однако «большой брат» перестарался и уничтожил Планету Х, считают сторонники данной версии.

По их мнению, Юпитер вырвал у Нибиру ядро, и она распалась на огромное количество кусков различных размеров.

Но если Юпитер действительно взорвал Нибиру, то до конца 2018 года Марс и Земля поочередно перестанут существовать. Параллельно запустится процесс уничтожения Солнечной системы, ведь без двух планет нарушатся орбиты остальных объектов, обреченных либо на смертоносные столкновения друг с другом, либо на бесхозные скитания по космосу вдали от Солнца.

Уже сейчас размеры Нибиру позволяют предположить, что в сторону Земли направился мощный поток астероидов. Более конкретно о нем можно будет сказать после взрыва Марса. Затем настанет черед и нашей планеты.

К счастью, помимо приведенной выше «мрачной» версии есть и более оптимистическая — взрыв в одном из российских регионов был ничем иным как следом пролета НЛО сквозь верхние слои атмосферы. В ночь на 1 октября целое звено инопланетных кораблей либо покинуло Землю, либо прибыло для наблюдения за человечеством.

Эту версию официальная наука тоже пока что никак не прокомментировала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первооткрыватель Нибиру назвал дату начала Третьей мировой войны с аннунаками.

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