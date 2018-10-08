Шоу-бизнес

Восемь пар вышли на паркет в седьмом эфире популярного проекта «Танці з зірками» («1+1»). В этот раз пару ведущему Юрию Горбунову на «балконе» составила победительница минувшего сезона «Танців з зірками», певица Наталья Могилевская. Очередной эфир прошел под темой «Вечер легенд», приглашая звезд и танцоров поделиться своими самыми сокровенными тайнами.

Танцевальный вечер открыла пара телеведущего Руслана Сеничкина и Яны Цыбульской. Кстати, к этому эфиру они оказывались в «зоне риска» уже три раза! Свой очередной танец Руслан и Яна посвятили легендарному французскому певцу Шарлю Азнавуру, недавно ушедшему из жизни. Выходя на паркет, Руслан признался, что за два месяца подготовки он скинул 16 килограммов!

Фокстрот под знаменитую песню «Вечная любовь» вызвал бурю эмоций у жюри. Влад Яма назвал Руслана настоящим бальником, а Екатерина Кухар признала, что танец был не очень уверенным.

Наталья Могилевская настолько растрогалась выступлением Руслана, что передала ему свой кубок победительницы. Правда, подержать кубок в этот вечер могла каждая пара, поднявшаяся на балкон.

Руслан и Яна получили от жюри 22 балла.

Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич, которым приписывают роман, решили повторить на паркете танец Маски, с которым десять лет назад выходили в проекте Влад Яма и Наталья Могилевская.

— В какой-то момент от вашей техники у меня просто отвисла челюсть, — сказала Екатерина Кухар. — К технике у меня не было никаких претензий.

— У вас получилось не лучше и не хуже, чем у Наташи и Влада, — признался Дмитрий Монатик. — Это было по-новому.

Наталья Могилевская подарила Юле свое красное платье, в котором она выходила на паркет вместе с Владом.

Общий бал пары — 25.

— Для меня стало настоящим вызовом — повторить легендарный номер, который все зрители помнят в исполнении Влада Ямы и Натальи Могилевской, — признался «ФАКТАМ» Павел Вишняков. — Они танцевали его 10 лет назад. У меня с Юлей на подготовку было три дня, за которые мы успели провести четыре репетиции. Просто на этой неделе я вынужден был много времени провести на съемках сериала. Признаюсь, капы, которые имитируют ослепительную улыбку героя фильма, и зеленая маска безумно сковывают движения и ограничивают мимику. А ведь нужно параллельно думать о танце и не забыть выученные движения!

— Я находился в предвкушении номера Павла Вишнякова в образе Маски, — сказал «ФАКТАМ» Влад Яма. — Даже немножко волновался, а вдруг будет лучше оригинала. Это очень сложный образ, танцевать в нем непросто. Павел хороший актер, поэтому по поводу актерского мастерства в номере сомнений нет, но с точки зрения хореографии — это был рискованный выбор. Большая сложность состояла в координации движений. Пластический грим, в котором танцевал Павел, это и плюс, и минус — он дает схожесть с персонажем, но в то же время скрывает естественную мимику лица. Еще одна опасность в том, что номер будут сравнивать с оригиналом. Помню, на представлении пар в начале эфира мы решили сохранить интригу, и я был не в образе. Поэтому на полный грим у нас было девять минут, а на смывку — семь, за которые нужно было переодеться во фрак, чтобы станцевать общий вальс. Тогда нас с Наташей Могилевской критично оценили судьи. Но по прошествии стольких лет понимаю, что танец удался и зрители его запомнили.

Телеведущая Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин посвятили контемпорари легенде украинского шоу-бизнеса Ирине Билык. Очередное выступление пары показало, что к экватору проекта Оксане Марченко так и не удалось овладеть танцевальной пластикой. За выступлением пары, прямо в зале, наблюдала Ирина Билык. Певица призналась, что, если бы ей пришлось стать участницей шоу, в качестве партнера она выбрала бы Иракли Макацари.

— Как танцовщица вы пока на ставке артистки кардебалета, — сказала Екатерина Кухар, обращаясь к Оксане Марченко. — Мне бы хотелось увидеть в вас немного сумасшедшенки.

— Сегодня песня Ирины Билык была лучше, чем ваш танец, — сказал Влад Яма. — Хочется пластики и мягкости в вашем теле.

Судьи поставили паре 18 баллов.

Комик Игорь Ласточкин преобразился в Чарли Чаплина. Вместе с Илоной Гвоздевой они исполнили зажигательный квикстеп, посвященный легенде кинематографа.

— Как вкусно это было, — воскликнул Влад Яма. — Вот, кто может выиграть это шоу! Каждое движение было выверено.

Дмитрий Монатик признал, что это лучший номер седьмого эфира, назвав Игоря универсальным человеком и поставив паре 10 баллов.

Общие баллы от жюри 29.

Певица Мишель Андраде и Евгения Кота называют самой сексуальной парой проекта. Под песню Энрике Иглесиаса они исполнили страстную румбу с поцелуем и танцем на пилоне.

— Я хочу увидеть вас в финале этого проекта, — сказала Екатерина Кухар. — Потому что финал без страсти — это не финал.

Евгений Кот признался, что накануне эфира Мишель получила серьезную травму и их выход на паркете был под угрозой срыва. «ФАКТАМ» стало известно, что Мишель упала, сильно травмировав колено.

Пара получила 23 балла от жюри.

Боксер Денис Беринчик и Екатерина Белявская вышли на паркет под песню популярной украинской группы «Даха Браха». Денис признался, что давно мечтал исполнить боевой казацкий танец. Пасадобль пары получился мистическим и неожиданным.

— Я верю, что вы можете танцевать еще лучше, — сказал Дмитрий Монатик. — Пришло время, когда надо бороться за победу.

Влад Яма назвал Дениса козаком и уже традиционно вышел на паркет, показывая главные позиции пасадобля.

Екатерина Кухар сказала, что с такими танцами, паре не видеть полуфинала и поставила шесть баллов.

Денис и Екатерина заработали 20 баллов.

«Холостяк» Иракли Макацария посвятил танец своей маме. Фьюжн вместе с Яной Заяц он исполнил под песню и в стиле Майкла Джексона. Мама Иракли и его сестра поддерживали пару в зале.

— Не каждый профессиональный танцор позволяет себе цитировать хореографию Джексона, — сказал Дмитрий Монатик. — Иракли, вы заслуживаете на победу в этом шоу.

Екатерина Кухар подарила Иракли пряник, признав, что его выступление было блестящим!



— Вы убиваете интригу по поводу победителя этого шоу, — сказал Влад Яма. — Все конкуренты на лопатках!

Впервые за сезон пара получила самые высшие баллы — 30!

Народная звезда Леся Никитюк призналась, что после минувшего эфира у нее было желание уйти из проекта — слишком много было критики от жюри. Выступление на паркете Леся посвятила своему кумиру — Верке Сердючке, исполнив джайв под песню «Хорошо».

— Не стоит за юмором скрывать свои технические недостатки, — сказала Екатерина Кухар.

Дмитрий Монатик сказал, что в проекте пара отвечает за настроение, поставив им 9 баллов. Влад Яма был сдержаннее, отдав лишь 6. Поддержать Лесю в зале приехала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

Пара Леси Никитюк и Максима Ежова получила 21 балл.

Перед оглашением результатов седьмого эфира на паркете с премьерой песни, посвященной Кузьме, выступила Наталья Могилевская.

По итогам голосования покинули проект Денис Беринчик и Екатерина Белявская. В зоне риска также оказались пары Мишель Андраде и Руслана Сеничкина.

— Я благодарен всем за этот проект, — сказал Денис, прощаясь со зрителями. — Я счастлив!

Как известно, ранее шоу покинули Слава Каминская, Павел Зибров, Маша Ефросинина, Анита Луценко, Злата Огневич и Николай Тищенко.

Подробнее о шестом эфире «Танців з зірками» читайте на «ФАКТАХ».



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